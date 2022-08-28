"Краснодар" разгромил "Торпедо" благодаря дублю Сперцяна

В составе победителей дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян (это произошло на 31-й и 44-й минуте). Также по одному голу на 54-й и 90-й минуте забили нападающий Джон Кордоба и хавбек Ильзат Ахметов. А вот полузащитник гостей Никита Кривцов на 58-й минуте "отличился", отправив мяч в собственные ворота. В этом сезоне на счету Сперцяна уже шесть голов, что вывело его по этому показателю на второе место после спартаковца Квинси Промеса, забившего семь мячей.