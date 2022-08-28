"Краснодар" разгромил "Торпедо" благодаря дублю Сперцяна
Московский ФК "Торпедо" сегодня одержал победу над "Краснодаром" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги со счётом 4:1, пишет пресс-служба РПЛ.
В составе победителей дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян (это произошло на 31-й и 44-й минуте). Также по одному голу на 54-й и 90-й минуте забили нападающий Джон Кордоба и хавбек Ильзат Ахметов. А вот полузащитник гостей Никита Кривцов на 58-й минуте "отличился", отправив мяч в собственные ворота. В этом сезоне на счету Сперцяна уже шесть голов, что вывело его по этому показателю на второе место после спартаковца Квинси Промеса, забившего семь мячей.
На данный момент "Краснодар", набравший 14 очков, находится на третьем месте, обогнав московский ЦСКА, хотя армейцам ещё предстоит провести свой матч. Автозаводцы проиграли в этом сезоне уже в шестой раз, разделив последнее место с екатеринбургским "Уралом" (у каждой из этих команд по одному очку).
3 сентября "Краснодар" сыграет на своём поле с "Сочи", а 5 числа "Торпедо" проведёт матч дома с "Ростовом".