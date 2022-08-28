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28 августа, 13:58

"Зенит" разгромил "Урал" в матче седьмого тура РПЛ

<p>РПЛ: "Урал" (Екатеринбург) – "Зенит". Обложка © ТАСС / Сорокин Донат</p>

РПЛ: "Урал" (Екатеринбург) – "Зенит". Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл в Екатеринбурге "Урал" с разгромным счётом (4:0), тем самым вернув себе лидерство в турнире Российской премьер-лиги.

Два гола забил Малком, по одному — Андрей Мостовой и Родриган. Команда набрала 17 очков и на один турнирный балл обошла московский "Спартак", который вчера обыграл воронежский "Факел" в гостевом матче седьмого тура РПЛ со счётом 4:1. Следующий матч "Зенит" проведёт 31 августа в Санкт-Петербурге против "Факела".

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На днях Лайф рассказывал, что сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного матча. В лидерах рейтинга осталась сборная Бразилии, следом за ней идут команды Бельгии и Аргентины. Свежая версия списка опубликована на сайте организации.

Оксана Попова

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