"Зенит" разгромил "Урал" в матче седьмого тура РПЛ
РПЛ: "Урал" (Екатеринбург) – "Зенит". Обложка © ТАСС / Сорокин Донат
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл в Екатеринбурге "Урал" с разгромным счётом (4:0), тем самым вернув себе лидерство в турнире Российской премьер-лиги.
Два гола забил Малком, по одному — Андрей Мостовой и Родриган. Команда набрала 17 очков и на один турнирный балл обошла московский "Спартак", который вчера обыграл воронежский "Факел" в гостевом матче седьмого тура РПЛ со счётом 4:1. Следующий матч "Зенит" проведёт 31 августа в Санкт-Петербурге против "Факела".
На днях Лайф рассказывал, что сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного матча. В лидерах рейтинга осталась сборная Бразилии, следом за ней идут команды Бельгии и Аргентины. Свежая версия списка опубликована на сайте организации.