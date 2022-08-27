"Хулиганы из Воронежа" не выстояли: "Спартак" разгромил "Факел", забив четыре гола во втором тайме

Примечательно, что к концу первого тайма впереди были хозяева после гола в исполнении Дашаева. Однако во второй половине "красно-белые" взяли своё: сначала Зобнин вернул "Спартак" в игру, а затем Денисов, Рыбус и Промес добили "Факел", доведя дело до разгрома.