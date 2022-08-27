"Хулиганы из Воронежа" не выстояли: "Спартак" разгромил "Факел", забив четыре гола во втором тайме
"Спартак" разгромил "Факел" в гостевом матче РПЛ
Московский "Спартак" разгромил воронежский "Факел" в гостевом матче седьмого тура РПЛ со счётом 4:1.
Примечательно, что к концу первого тайма впереди были хозяева после гола в исполнении Дашаева. Однако во второй половине "красно-белые" взяли своё: сначала Зобнин вернул "Спартак" в игру, а затем Денисов, Рыбус и Промес добили "Факел", доведя дело до разгрома.
Благодаря этой победе "Спартак" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" же идёт внизу — на 14-м месте.
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ФК "Спартак – Москва"