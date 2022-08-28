Зеленский созвал глав Минобороны, МВД и СБУ на секретное совещание
Зеленский созвал глав Минобороны, МВД и СБУ на секретное совещание по ситуации на фронте
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провёл секретное совещание с руководителями Вооружённых сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности и других силовых ведомств. Главной темой стала ситуация на фронте, сообщил офис лидера Незалежной.
"Зеленский провёл совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности... Участники... заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — сказано в сообщении.
Участники тайной встречи также обсудили потребности ВСУ и координацию с "партнёрами" Киева, рассмотрели исполнение данных ранее приказов Зеленского.
Ранее на Западе назвали возможного кандидата на пост президента Украины вместо Зеленского. По информации газеты Bild, это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Западные СМИ полагают, что Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес, а украинские журналисты пророчат последнему отставку уже осенью. Впрочем, в Киеве открещиваются от кадровых перестановок и ссылаются на то, что главком нужен сейчас на своём посту.