Зеленский созвал глав Минобороны, МВД и СБУ на секретное совещание

"Зеленский провёл совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности... Участники... заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — сказано в сообщении.

Ранее на Западе назвали возможного кандидата на пост президента Украины вместо Зеленского. По информации газеты Bild, это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Западные СМИ полагают, что Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес, а украинские журналисты пророчат последнему отставку уже осенью. Впрочем, в Киеве открещиваются от кадровых перестановок и ссылаются на то, что главком нужен сейчас на своём посту.