Политолог усомнился в шансах Залужного сместить Зеленского с поста президента
Политолог Жарихин оценил шансы Залужного стать преемником Зеленского на посту президента
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Zuma / Ukraine Presidency
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный действительно очень популярен на Украине, но говорить о том, что он в скором времени сменит на посту украинского президента Владимира Зеленского, преждевременно. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Он рассказал, что не доверяет данным Bild, так как издание является "жёлтым сенсационным журналом", который не заботится о достоверности и не использует фактические основания для публикаций. Но с тем, что Залужный является вторым человеком на Украине после Зеленского, он согласился. К тому же эксперт предположил, что между ними есть "какие-то трения". При всём этом решения относительно их карьеры будет принимать Вашингтон, продолжил он.
"Для Залужного главное — военная эффективность, для Зеленского — пиар, создать некое впечатление. Для него это важнее, чем какие-то реальные эффективные действия. И на этом основании между ними возникают определённые противоречия. Но надо учитывать, что Зеленский не назначал Залужного и не может его снять. То же самое касается и Зеленского. Ключи от этих постов находятся в Вашингтоне, а не в Киеве", — сказал он.
По его мнению, не стоит говорить о том, что главнокомандующий ВСУ открывает и закрывает список кандидатов на пост президента Украины. Он один из возможных кандидатов, но не более того, резюмировал собеседник Лайфа.
Напомним, ранее на Западе назвали возможного кандидата на пост президента Украины вместо Зеленского. По информации газеты Bild, это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Западные СМИ полагают, что Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес, а украинские журналисты пророчат последнему отставку уже осенью. Впрочем, в Киеве открещиваются от кадровых перестановок и ссылаются на то, что главком нужен сейчас на своём посту.