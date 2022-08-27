Политолог усомнился в шансах Залужного сместить Зеленского с поста президента

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный действительно очень популярен на Украине, но говорить о том, что он в скором времени сменит на посту украинского президента Владимира Зеленского, преждевременно. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он рассказал, что не доверяет данным Bild, так как издание является "жёлтым сенсационным журналом", который не заботится о достоверности и не использует фактические основания для публикаций. Но с тем, что Залужный является вторым человеком на Украине после Зеленского, он согласился. К тому же эксперт предположил, что между ними есть "какие-то трения". При всём этом решения относительно их карьеры будет принимать Вашингтон, продолжил он.

"Для Залужного главное — военная эффективность, для Зеленского — пиар, создать некое впечатление. Для него это важнее, чем какие-то реальные эффективные действия. И на этом основании между ними возникают определённые противоречия. Но надо учитывать, что Зеленский не назначал Залужного и не может его снять. То же самое касается и Зеленского. Ключи от этих постов находятся в Вашингтоне, а не в Киеве", — сказал он.

По его мнению, не стоит говорить о том, что главнокомандующий ВСУ открывает и закрывает список кандидатов на пост президента Украины. Он один из возможных кандидатов, но не более того, резюмировал собеседник Лайфа.