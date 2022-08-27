Запорожская АЭС возобновила подачу электричества на подконтрольные Киеву территории

Запорожская АЭС поставляет электроэнергию на подконтрольные Киеву и на освобождённые территории Украины. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, добавив, что на данный момент работают два энергоблока станции.

"Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется на обе стороны Днепра", — сказал он в беседе с РИА "Новости".