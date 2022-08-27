Запорожская АЭС возобновила подачу электричества на подконтрольные Киеву территории
Член ВГА Запорожья Рогов: ЗАЭС поставляет электроэнергию на обе стороны Днепра
Запорожская АЭС поставляет электроэнергию на подконтрольные Киеву и на освобождённые территории Украины. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, добавив, что на данный момент работают два энергоблока станции.
"Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется на обе стороны Днепра", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Как писал Лайф, после ударов украинских боевиков по Запорожской АЭС произошло замыкание на линиях электропередачи, это стало причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков. В результате, как сообщал оператор украинских АЭС "Энергоатом", все энергоблоки станции были отключены от энергосетей. Позже эту информацию опровергли, заявив, что нештатная ситуация действительно имела место быть, но была предотвращена автоматами защиты.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ