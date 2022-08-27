"Наплевать на Украину": Британцев вывел из себя новый призыв Джонсона

Британского премьер-министра Бориса Джонсона жёстко раскритиковали за призыв к гражданам терпеть резкое повышение цен "во имя Украины". Читатели Daily Mail назвали его высокомерным нарциссом и заявили, что этот конфликт не имеет ничего общего с Великобританией.

"Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе", — заявил VelvetHedgehog.

Lucinda72 поддержала пользователя, отметив, что британское правительство продолжает придумывать удобные отговорки. Однако указала, что всё же они несут ответственность перед Великобританией, а не Украиной.

"Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт", — отметил пользователь с ником Sassy Sussex.

По его словам, британцы крайне обеспокоены счетами за электроэнергию, национальной системой здравоохранения, которая находится в кризисе, и иммиграцией, вышедшей из-под контроля. Именно эти вопросы должны быть для Джонсона приоритетными, "а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО", считает читатель. А Platinum10 его лишь поддержал. Пользователь отметил, что ему и правда жаль Украину, однако добавил, что люди придут в ярость из-за того, что премьер в первую очередь подумал о других.

"Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение", — подытожил thomas007.