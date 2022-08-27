Вучич назвал цены, по которым Сербия закупает российский газ, "фантастическими"
Сербия закупает российский газ по "фантастической цене". Об этом заявил глава государства Александр Вучич в ходе телеобращения к согражданам.
"Мы тратим 3,2 миллиарда кубометров газа. От России мы получаем 2 миллиарда кубометров, что составляет 63–64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена!" — сказал Вучич.
По его подсчётам, если бы Сербия закупила остальные 1,2 миллиарда кубометров газа по нынешним ценам, то это обошлось бы бюджету страны в 4,8 миллиарда евро. Однако власти успели решить вопрос с закупками голубого топлива у России до энергетического кризиса, подчеркнул Вучич.
Накануне стоимость газа в Европе достигла отметки в 3400 долларов за одну тысячу кубометров. Рост цен на голубое топливо продолжается на фоне объявления "Газпрома" о приостановке на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — прокачки газа по "Северному потоку". Связаны такие меры с техническим обслуживанием единственной газовой турбины на станции "Портовая".
ТАСС / AP / Darko Vojinovic