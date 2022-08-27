Вучич назвал цены, по которым Сербия закупает российский газ, "фантастическими"

Сербия закупает российский газ по "фантастической цене". Об этом заявил глава государства Александр Вучич в ходе телеобращения к согражданам.

"Мы тратим 3,2 миллиарда кубометров газа. От России мы получаем 2 миллиарда кубометров, что составляет 63–64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена!" — сказал Вучич.

По его подсчётам, если бы Сербия закупила остальные 1,2 миллиарда кубометров газа по нынешним ценам, то это обошлось бы бюджету страны в 4,8 миллиарда евро. Однако власти успели решить вопрос с закупками голубого топлива у России до энергетического кризиса, подчеркнул Вучич.