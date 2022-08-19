Единственную турбину "Северного потока" остановят на трое суток 31 августа
Единственная рабочая турбина "Северного потока" —Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".
"В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха", — уточняется в заявлении.
В "Газпроме" отметили, что на период технического обслуживания транспорт газа по "Cеверному потоку" будет приостановлен. А после завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата поставки восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
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