Как распознать абсолютно бесполезного в быту мужчину и что с этим делать

Чтобы понять, насколько самостоятельным является мужчина в ведении домашнего хозяйства, достаточно проанализировать его поведение. Гештальт-терапевт Елена Масолова в беседе с РИА ФАН назвала несколько признаков того, что партнёр действительно бесполезен в работе по дому.

Прежде всего нужно ориентироваться на среду воспитания, в которой рос человек. Мальчик, выросший без отца, или единственный в семье сын, скорее всего, избалован вниманием матери. Такой человек вряд ли знаком с бытовыми проблемами.

Также важно уточнить, как распределялись обязанности между родителями партнёра. Если роли были поделены консервативным образом, то человек будет ожидать такого же поведения и от вас, отмечает психолог. Особенно если ребёнок наблюдал, что папа никак не помогал маме по хозяйству.

Пассивных мужчин, которые не готовы принимать важные решения, не могут организовать простой отдых и ненавидят вылезать из зоны комфорта, переделать будет невозможно. При этом на замечания такой партнёр может реагировать как пассивно, так и агрессивно, предупреждает Масолова.

По словам специалиста, постоянно подстраиваясь в быту под мужчину, женщина сама толкает его к бездействию: у него всегда найдётся тысяча причин, почему он не должен вам помогать. Также психолог советует не подавлять попытки партнёра оказать вам помощь. Гиперактивная женщина, как правило, потом сама обижается на безынициативность своего возлюбленного, который никогда не сможет объяснить такое поведение.

Однако, даже если все признаки присутствуют, не стоит торопиться расставаться с мужчиной. Переделать его не получится, но можно изменить сложившиеся стереотипы: принимать партнёра таким, какой он есть, не давить на него, а при общении говорить о своих потребностях прямо, но мягко.