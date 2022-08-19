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19 августа, 15:36

МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Москве в ближайшие три дня

В Москве в ближайшие три дня ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соответствующее экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Москве.

"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 мск 20 августа по 24:00 мск 22 августа местами в Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятый класс", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём, а в случае необходимости звонить в экстренные службы по номеру 101 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Лайф снял с дрона эпицентр крупного лесного пожара в Рязанской области

Лайф снял с дрона эпицентр крупного лесного пожара в Рязанской области

Ранее Лайф рассказывал, что уже несколько дней лесные пожары полыхают в Рязанской области, а дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальную площадь лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

Обложка ©

ТАСС / Александра Мудрац

Варвара Романова
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