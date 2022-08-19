МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Москве в ближайшие три дня

В Москве в ближайшие три дня ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соответствующее экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Москве.

"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 мск 20 августа по 24:00 мск 22 августа местами в Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятый класс", — говорится в сообщении.