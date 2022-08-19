В Госдепе высказались о признании России "спонсором терроризма"

США опасаются признавать Россию "спонсором терроризма", поскольку это может привести к срыву сделки по украинскому зерну. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал руководитель отдела координации санкций в Госдепе Джим О'Брайен.

"Мы всегда осознаём, что Россия будет агрессивно реагировать", — сказал он, отметив, что американские чиновники обеспокоены данным вопросом в контексте зернового соглашения.