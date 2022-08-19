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19 августа, 15:31

В Госдепе высказались о признании России "спонсором терроризма"

Госдеп: Признание России "спонсором терроризма" повлияет на сделку по зерну

США опасаются признавать Россию "спонсором терроризма", поскольку это может привести к срыву сделки по украинскому зерну. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал руководитель отдела координации санкций в Госдепе Джим О'Брайен.

"Мы всегда осознаём, что Россия будет агрессивно реагировать", — сказал он, отметив, что американские чиновники обеспокоены данным вопросом в контексте зернового соглашения.

При этом О'Брайен отметил, что Вашингтон и Киев обсуждают введение дополнительных антироссийских санкций, которые должны носить комплексный характер. Он также не стал уточнять, когда новые ограничения планируется ввести.

В США предсказали последствия признания России "спонсором терроризма"

В США предсказали последствия признания России "спонсором терроризма"

Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.

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ТАСС / Владимир Машатин

Наталья Исакова

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