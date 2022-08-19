В Госдепе высказались о признании России "спонсором терроризма"
Госдеп: Признание России "спонсором терроризма" повлияет на сделку по зерну
США опасаются признавать Россию "спонсором терроризма", поскольку это может привести к срыву сделки по украинскому зерну. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал руководитель отдела координации санкций в Госдепе Джим О'Брайен.
"Мы всегда осознаём, что Россия будет агрессивно реагировать", — сказал он, отметив, что американские чиновники обеспокоены данным вопросом в контексте зернового соглашения.
При этом О'Брайен отметил, что Вашингтон и Киев обсуждают введение дополнительных антироссийских санкций, которые должны носить комплексный характер. Он также не стал уточнять, когда новые ограничения планируется ввести.
Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
ТАСС / Владимир Машатин