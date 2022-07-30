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30 июля, 09:48

Блинкен не хочет признавать Россию государством – спонсором терроризма

NYT: Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не поддерживает намерение Конгресса признать Россию государством – спонсором терроризма. Об этом пишет газета New York Times.

"В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию государством – спонсором терроризма", — сказано в материале.

Подобный шаг газета называет "эмоционально привлекательным", однако госсекретарь не хочет принимать его, ведь в таком случае он может быть вынужден вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.

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Напомним, Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия". Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал этот призыв "русофобским бредом".

Обложка ©

Twitter / Secretary Antony Blinken

Артур Лапсаков

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