Блинкен не хочет признавать Россию государством – спонсором терроризма

"В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию государством – спонсором терроризма", — сказано в материале.

Подобный шаг газета называет "эмоционально привлекательным", однако госсекретарь не хочет принимать его, ведь в таком случае он может быть вынужден вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.