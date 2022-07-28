Слуцкий назвал "русофобским бредом" призыв США признать РФ спонсором терроризма

Попытки США признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине являются очередным "русофобским бредом". Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его мнению, если Госдеп примет решение исполнить предлагаемую резолюцию Сената, то тем самым он "распишется в собственной недееспособности". Слуцкий подчеркнул, что американским сенаторам прежде всего нужно вспомнить о поддержке бандформирований на Кавказе и "умеренных" террористов в Сирии.

"Всем, кто голосовал за эту резолюцию, хочется сказать: в зеркало-то давно смотрели? Среди американских сенаторов наверняка были те, кто в своё время выступал в поддержку бандформирований на Кавказе, те, кто одобрял помощь так называемым "умеренным" террористам в Сирии, и те, кто восемь лет не хотел замечать укрофашистского террора и геноцида в Донбассе!" — написал он в телеграм-канале.