Слуцкий назвал "русофобским бредом" призыв США признать РФ спонсором терроризма
Попытки США признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине являются очередным "русофобским бредом". Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его мнению, если Госдеп примет решение исполнить предлагаемую резолюцию Сената, то тем самым он "распишется в собственной недееспособности". Слуцкий подчеркнул, что американским сенаторам прежде всего нужно вспомнить о поддержке бандформирований на Кавказе и "умеренных" террористов в Сирии.
"Всем, кто голосовал за эту резолюцию, хочется сказать: в зеркало-то давно смотрели? Среди американских сенаторов наверняка были те, кто в своё время выступал в поддержку бандформирований на Кавказе, те, кто одобрял помощь так называемым "умеренным" террористам в Сирии, и те, кто восемь лет не хотел замечать укрофашистского террора и геноцида в Донбассе!" — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, сенатор поинтересовался, каких "террористов" поддерживала Россия, и пришёл к выводу, что под данное определение в Америке попадают те, кто не согласен с "диктатом США, отстаивает свой государственный суверенитет и право говорить на родном языке".
Напомним, Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия".
ТАСС / Антон Новодережкин