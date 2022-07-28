Только на заказ: Стало известно, где купить часы как у Путина
На заводе "Ракета" рассказали о часах, сделанных для Путина по спецзаказу
Часы Императорской петергофской фабрики, которые сейчас носит президент России Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу. Об этом в разговоре с РИА "Новости" рассказала глава PR-департамента часового завода "Ракета" Антонина Скурыдина.
"Часы изготовлены по спецзаказу", — сказала она.
Как уточнила представитель завода, каждый экземпляр изготавливается на заказ, но несколько изделий имеются в продаже в Санкт-Петербурге и в Москве. Так, любитель этого аксессуара сам выбирает вид камня и цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, жёлтое или розовое, а также цвет ремешка.
"На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба — по желанию будущего владельца", — добавила Скурыдина.
Ранее британские СМИ заявили, что тон во всём мире теперь задаёт Владимир Путин. Журналист издания The Spectator отметил, что президент России планомерно достигает своих целей, выставив Евросоюз политически бессильным.
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