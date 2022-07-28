Только на заказ: Стало известно, где купить часы как у Путина

Часы Императорской петергофской фабрики, которые сейчас носит президент России Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу. Об этом в разговоре с РИА "Новости" рассказала глава PR-департамента часового завода "Ракета" Антонина Скурыдина.

"Часы изготовлены по спецзаказу", — сказала она.

Как уточнила представитель завода, каждый экземпляр изготавливается на заказ, но несколько изделий имеются в продаже в Санкт-Петербурге и в Москве. Так, любитель этого аксессуара сам выбирает вид камня и цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, жёлтое или розовое, а также цвет ремешка.

"На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба — по желанию будущего владельца", — добавила Скурыдина.