Европу ждут большие экономические трудности из-за сокращений газовых поставок по "Северному потоку", тогда как президент РФ Владимир Путин планомерно достигает своих целей, выставив Евросоюз политически бессильным. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

"Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задаёт Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать", — отмечается в публикации.

Автор Росс Кларк напомнил, что после уменьшения объёмов прокачки российского газа в Европу в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие страны ЕС. А планы немецкого канцлера Олафа Шольца постепенно отказаться от энергоресурсов из РФ (снизить зависимость от российского газа в 2024 году на 10%) звучат неправдоподобно.