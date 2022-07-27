Большинство петербуржцев сочли проблему "отцов и детей" актуальной по сей день

Больше половины жителей Северной столицы убеждены, что проблема "отцов и детей" до сих пор актуальна и её корень кроется в слишком разном жизненном опыте, выяснили в ходе опроса газета "Петербургский дневник" и портал "Единая карта петербуржца".

Так, в пользу существующей проблемы поколений высказался 51% опрошенных. 14%, наоборот, уверены, что разные поколения могут найти взаимопонимание, так как живут в одной стране.

В отсутствии оснований для противоречий убеждены 12%, а шесть — что проблема "отцов и детей" является вымышленной. Трудности с ответом на этот вопрос испытали 17% опрошенных.