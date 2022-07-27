Эти 5 имён носят самые жестокие отцы-тираны

Прежде чем завести ребёнка, присмотритесь к партнёру получше. Кто знает, какие демоны проснутся в нём, стоит появиться в вашей семье малышу. Мужчины со следующими именами точно не станут лучшими папами на свете. Наоборот, они будут отцами-тиранами, кошмарящими чад. Такие папаши заставляют подчиняться беспрекословно, а ребёнку только и остаётся, что трястись от страха, выслушивая очередной выговор.

Имя Савелий

Савелий любит детей, но выражать привязанность умеет только через телесные наказания, выговоры и ограничения. Фото © Shutterstock

Мужчина по имени Савелий окажется тем отцом, которому, с одной стороны, глубоко плевать на ребёнка. Заниматься воспитанием должна женщина, ведь это не мужское занятие, уверен Сава. Такой папа не станет помогать детям с уроками, зато первым накинется с криками и придумает самые жёсткие взыскания, узнав про двойки в дневнике или замечания от учителя. С другой стороны, в глубине души Савелий любит детей, желает им всех благ, но выражать привязанность умеет только через телесные наказания, выговоры и ограничения. Отец-тиран лишает наследников всего, отправляет в угол, где те проводят часы, ведь ошибаться позволительно только взрослым.

Георгий

Георгий с раннего детства ограничивает наследника во всём, не желая лишний раз тратить деньги. Фото © Shutterstock

Поклонник дисциплины и разумного, экономного потребления чего бы то ни было, Георгий с раннего детства ограничивает малыша во всём. А также постоянно устраивает скандалы жене, которая, по скромному мнению мужчины с этим именем, занимается расточительством. Ребёнок хочет новую игрушку? Зачем покупать, у него уже есть старые, причём работающие. Жена хочет купить чаду новую одежду? Георгий выступит с тирадой, мол, это пустая трата денег и, вообще, он против. Получается, что даже если в семье и есть деньги, отец-тиран приучит наследника к жизни в нищете и вечной экономии.

Мужское имя Егор

Егор, наученный горьким опытом личных неудач, постарается держать ребёнка в строгости и дисциплине, чтобы тот не повторил его ошибок. Фото © Shutterstock

Мужчина с этим именем не станет ни к кому прислушиваться, считая, что только он всегда прав. Соответственно, Егору лучше знать, как воспитывать собственных детей. Наученный горьким опытом личных неудач, обладатель этого имени постарается держать ребёнка в строгости и дисциплине, чтобы тот не повторил его ошибок. У Егора могут наблюдаться проблемы с эмпатией, привязанностью. Из-за этого отец-тиран не замечает, когда перегибает палку и поступает с собственными детьми чрезмерно жестоко.

Имя Филипп

Филипп, став отцом, будет постоянно подозревать ребёнка в обмане и скрытых мотивах, поэтому станет контролировать каждый шаг чада. Фото © Shutterstock

Только на первый взгляд Филипп кажется идеальным отцом: встречает ребёнка из школы, отвозит на прогулки с друзьями, даёт деньги на карманные расходы. Вот только реальность обычно сводится к тому, что у мужчины с именем Филипп есть проблемы с доверием. Из-за этого такой отец постоянно подозревает ребёнка в обмане и скрытых мотивах. Уж лучше, чтобы чадо вечно было под контролем и надзором. Таким образом Филя старается защитить наследника, совсем не подозревая, что "душит" чрезмерной опекой.

Арсений

Самовлюблённый Арсений захочет из ребёнка воспитать эталон правильного и успешного человека. Фото © Shutterstock