Эти имена носят женщины с невыносимым характером

Вспыльчивые девушки с невыносимым характером могут иногда перегибать палку, когда злятся. Кто-то готов полезть на партнёра с кулаками буквально, а кто-то начинает атаковать обидными словами. Но лучше с обладательницами следующих имён не ругаться часто и слишком уж рьяно: вам же достанется больнее.

Женское имя Карина

Повзрослев, Карина научится любыми способами добиваться желаемого, прибегая к манипуляциям или даже битвам на кулаках. Фото © Shutterstock

Так получилось, что Карина с самого детства демонстрировала задатки лидера и капризной девочки. Она раздражалась по любому поводу и криками, плачем убеждала родителей прогнуться под свою волю. Повзрослев, Карина научилась другими способами добиваться желаемого: теперь прибегает к манипуляциям или даже физическому насилию. Носительница этого имени легко может поднять руку на партнёра, если тот действительно задел её чувства. Таким способом Карина старается запугать мужчину, продавливая его волю, чтобы её желания исполнялись.

Имя Елизавета

Сильная эмоционально и острая на язык, Елизавета не опустится до извинений, давя на партнёра обидными словами. Фото © Shutterstock

Даже если прекрасно знает, что совершать ошибки могут все, свои такая дама не признаёт. Сильная эмоционально и острая на язык, Елизавета не опустится до извинений. Наоборот, переиграет ситуацию таким образом, чтобы выставить себя несчастной и несправедливо обиженной жертвой. Что позволит Елизавете с чистой совестью нападать на мужчину, но не кулаками, а обидными словами. Лиза не станет прибегать к физической силе, но вот словесно способна уничтожить самооценку оппонента. Чаще всего эти девушки не склонны задумываться о чувствах других людей, окружающие для неё лишь средство извлечения выгоды.

Инна

Инна может порой обращаться с мужчиной достаточно жёстко — всё из-за нежелания идти на компромисс. Фото © Freepik

От обладательницы этого женского имени можно ожидать чего угодно. Инна обычно очень эмоциональна и вспыльчива, по каждому поводу у этой девушки есть своё мнение, которое она априори считает единственно верным. Из-за нежелания идти на компромисс Инна может порой обращаться с мужчиной достаточно жёстко: дать подзатыльник, толкнуть или даже ударить, если тот как-то особенно выведет из себя прекрасную носительницу этого имени. Инна не терпит беспорядка во мнениях, поэтому привыкла держать родных в ежовых рукавицах.

Оксана

Оксана может быть нежной, но, стоит партнёру её обидеть, женщина превращается в настоящую тираншу. Фото © Shutterstock