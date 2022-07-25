Экстрасенс перечислила негативные последствия замены монет купюрами

Именно монеты являются максимально энергетической субстанцией, которая привлекает удачу и финансы, поэтому отказ от них вызовет некоторые проблемы. Об этом рассказала Лайфу экстрасенс Дарья Миронова, комментируя желание Центробанка вновь выпускать десятирублёвые купюры образца 1997 года.

"Мы действительно очень часто используем денежную монету на удачу, открываем денежные каналы с помощью мелких монет, делаем определённый откуп силам, чтобы монеты всегда привлекали удачу, богатства и благополучие", — сказала она.

Отказ от них будет не самым правильным решением, это может повлиять "на кошельки", успешность и бюджет, а также добавить дополнительных трудностей и проблем в отношении, например, привлечения талисманов в виде мелких монет.

Миронова напомнила о древнем языческом обряде, когда ты отдаёшь монеты как дар силам мест, куда хочешь вернуться. Поэтому полное избавление от таких денег невозможно, уверена она.

"Возможно сокращение оборота очень мелких монет. И с точки зрения денежной энергии именно монеты являются максимально энергетической субстанцией, которая привлекает нам удачу и финансы. Поэтому удачливые люди издревле под левой пяточкой или в левом кармане пятак всегда держали — это называлось неразменной монетой", — заключила экстрасенс.