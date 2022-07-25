Германия нарастила закачку газа в ПХГ после окончания ремонта "Северного потока"
Германия нарастила темпы закачки российского газа в подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", который с 11 по 21 июля был закрыт на техническое обслуживание. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.
В период планового ремонта магистрали ФРГ несколько раз прибегала к увеличению выкачки газа из своих "подземок". Со дня возобновления экспорта по "Северному потоку" темпы закачки голубого топлива выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля.
При этом стоит учитывать, что в выходные темпы закачки в ПХГ традиционно поднимаются. В целом же хранилища Германии сейчас заполнены на 65,91%, в них содержится около 14,56 миллиарда кубов газа. По всей Европе "подземки" заполнены на 66,24%, в них примерно 66,9 миллиарда кубометров.
Между тем ограничения в импорте российского газа в ЕС сохраняются. Прокачка по "Северному потоку" в понедельник останется на уровне 40% от мощности газопровода в почти 170 миллионов кубометров в сутки.
Ранее Лайф рассказывал, что немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой. Теперь "Газпром" должен прислать документы, необходимые для прохождения таможенного контроля. Турбину можно будет передать России только в середине недели.
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ТАСС / dpa / Stefan Sauer