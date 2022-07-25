Германия нарастила закачку газа в ПХГ после окончания ремонта "Северного потока"

Германия нарастила темпы закачки российского газа в подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", который с 11 по 21 июля был закрыт на техническое обслуживание. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

В период планового ремонта магистрали ФРГ несколько раз прибегала к увеличению выкачки газа из своих "подземок". Со дня возобновления экспорта по "Северному потоку" темпы закачки голубого топлива выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля.

При этом стоит учитывать, что в выходные темпы закачки в ПХГ традиционно поднимаются. В целом же хранилища Германии сейчас заполнены на 65,91%, в них содержится около 14,56 миллиарда кубов газа. По всей Европе "подземки" заполнены на 66,24%, в них примерно 66,9 миллиарда кубометров.

Между тем ограничения в импорте российского газа в ЕС сохраняются. Прокачка по "Северному потоку" в понедельник останется на уровне 40% от мощности газопровода в почти 170 миллионов кубометров в сутки.