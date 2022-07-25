Постпреда РФ при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов стал кандидатом в сенаторы от Карелии. Дипломата выдвинул глава региона Артур Парфенчиков. 22 июля он представил в ЦИК республики пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы Карелии и предложил свою тройку претендентов в Совет Федерации.
"Представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации: Чижов Владимир Алексеевич, Министерство иностранных дел Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", — говорится на сайте республиканского избиркома.
Также в тройке кандидатов — представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис.
Выборы главы Карелии состоятся 11 сентября. Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Артур Парфенчиков, срок полномочий которого заканчивается осенью этого года, продолжит работу на данном посту.
ТАСС / Пименов Роман