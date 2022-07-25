Постпреда РФ при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов стал кандидатом в сенаторы от Карелии. Дипломата выдвинул глава региона Артур Парфенчиков. 22 июля он представил в ЦИК республики пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы Карелии и предложил свою тройку претендентов в Совет Федерации.

"Представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации: Чижов Владимир Алексеевич, Министерство иностранных дел Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", — говорится на сайте республиканского избиркома.

Также в тройке кандидатов — представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис.