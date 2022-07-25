На Украине заявили о прибытии польских танков РТ-91

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что польские танки РТ-91 уже доставлены в Незалежную. Об этом он написал в телеграм-канале.

"PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям", — сообщил Ермак.