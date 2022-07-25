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25 июля, 08:05

На Украине заявили о прибытии польских танков РТ-91

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о прибытии на Украину польских танков РТ-91

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что польские танки РТ-91 уже доставлены в Незалежную. Об этом он написал в телеграм-канале.

"PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям", — сообщил Ермак.

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Ранее Лайф писал, что на Украине начали опасаться отказа Словакии поставлять Киеву оружие. Как указали авторы материала, Братислава способна поменять позицию в случае смены власти на досрочных выборах.

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Wikipedia / Ministerstwo Obrony Narodowej

Артур Лапсаков

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