На Украине заявили о прибытии польских танков РТ-91
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о прибытии на Украину польских танков РТ-91
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что польские танки РТ-91 уже доставлены в Незалежную. Об этом он написал в телеграм-канале.
"PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям", — сообщил Ермак.
Ранее Лайф писал, что на Украине начали опасаться отказа Словакии поставлять Киеву оружие. Как указали авторы материала, Братислава способна поменять позицию в случае смены власти на досрочных выборах.
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