В Москве неизвестный обокрал квартиру бизнесмена Зелёного на 63 млн рублей

Бизнесмен обратился в полицию и рассказал, что 23 июля кто-то взломал замок входной двери, вошёл в квартиру в Пресненском районе столицы и вскрыл металлический сейф. Оттуда злоумышленник забрал часы (Richard Mille за 800 тысяч долларов, Rolex Sky-Dweller стоимостью 94,3 тысячи долларов, Hublot King Power за 50 тысяч долларов, Breguet Tradition за 100 тысяч долларов), две пары запонок Breguet за 1,2 миллиона рублей, ручки фирмы Parker, а также один миллион рублей и 160 долларов наличкой.