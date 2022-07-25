В Москве неизвестный обокрал квартиру бизнесмена Зелёного на 63 млн рублей
Неизвестный обокрал московскую квартиру владельца компании по продаже готового питания Level Kitchen Артура Зелёного на 63 миллиона рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Бизнесмен обратился в полицию и рассказал, что 23 июля кто-то взломал замок входной двери, вошёл в квартиру в Пресненском районе столицы и вскрыл металлический сейф. Оттуда злоумышленник забрал часы (Richard Mille за 800 тысяч долларов, Rolex Sky-Dweller стоимостью 94,3 тысячи долларов, Hublot King Power за 50 тысяч долларов, Breguet Tradition за 100 тысяч долларов), две пары запонок Breguet за 1,2 миллиона рублей, ручки фирмы Parker, а также один миллион рублей и 160 долларов наличкой.
В квартире предпринимателя обнаружили следы от обуви. Грабителя ищут.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники мясокомбината в Подмосковье украли колбасы на 2,4 миллиона через дыру в стене. За два дня грабители успели опустошить около 20 ящиков готовой продукции.