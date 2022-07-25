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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 08:07

Союзные силы приступили к зачистке Углегорской ТЭС

Штаб теробороны ДНР: Союзные войска приступили к зачистке Углегорской ТЭС

Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР приступили к зачистке Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Штаб теробороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населённых пунктов. Идёт зачистка Углегорской ТЭС", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что военкор RT Газдиев сообщил об освобождении Углегорской ТЭС. Однако исполняющий обязанности главы Администрации города Горловка Иван Приходько написал, что территория теплоэлектростанции полностью блокирована, но пока не зачищена.

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ТАСС / Гердо Владимир

Григорий Воронцов
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