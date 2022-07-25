Союзные силы приступили к зачистке Углегорской ТЭС

Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР приступили к зачистке Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Штаб теробороны Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населённых пунктов. Идёт зачистка Углегорской ТЭС", — говорится в сообщении.