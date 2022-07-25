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Опубликовано 24 июля 2022, 22:59
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Военкор Газдиев сообщил об освобождении Углегорской ТЭС

В Донецкой Народной Республике освобождена от украинских военных Углегорская ТЭС. Об этом сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

"Углегорская ТЭЦ освобождена час назад, сообщают ребята с места. Штурмовали "Оркестр" и НМ ДНР при поддержке артиллерии", — приводит RT его слова.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько написал, что территория теплоэлектростанции полностью блокирована, но пока не зачищена.

"Территория станции полностью блокирована. Но пока не зачищена. Новолуганское на 50% находится под контролем НМ ДНР", — говорится в его сообщении.

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Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ рассказали, что мобилизованные в ВСУ солдаты отказываются ехать в Донбасс. Причина в масштабности потерь.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев
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