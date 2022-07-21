МО РФ: Мобилизованные в ВСУ солдаты отказываются ехать в Донбасс
Мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей Украины отказываются участвовать в боевых действиях в Донбассе из-за понесённых ранее потерь на востоке страны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Так, например, в Луцке Волынской области отказались участвовать в боевых действиях все военнослужащие 100-й бригады теробороны. Командование ВСУ приняло решение о разоружении бригады и об аресте зачинщиков, а также о переформировании этого соединения.
Это не первый случай, когда украинские военные отказываются выполнять приказы командования. Ранее бойцы ВСУ дезертировали с позиций около Соледара и Северска. А солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, воевавшие под Артёмовском, массово дезертировали в тыл.
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