МО РФ: Мобилизованные в ВСУ солдаты отказываются ехать в Донбасс

Мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей Украины отказываются участвовать в боевых действиях в Донбассе из-за понесённых ранее потерь на востоке страны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так, например, в Луцке Волынской области отказались участвовать в боевых действиях все военнослужащие 100-й бригады теробороны. Командование ВСУ приняло решение о разоружении бригады и об аресте зачинщиков, а также о переформировании этого соединения.