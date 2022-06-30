МО РФ: Тринадцать военных ВСУ, включая офицеров, дезертировали из-за больших потерь
Тринадцать военнослужащих ВСУ, в числе которых и офицеры, самовольно оставили занимаемые позиции. Об этом на брифинге в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Сводка Министерства обороны РФ за сутки (30 июня). Видео © Минобороны России
По данным военного ведомства, военные бежали из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении в Харьковской области ста боевиков батальона "Кракен", причастного к геноциду в Буче. Бойцы нацбата были ликвидированы в результате удара российской артиллерии близ населённого пункта Питомник.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ