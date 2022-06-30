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Опубликовано 30 июня 2022, 09:11

МО РФ: Тринадцать военных ВСУ, включая офицеров, дезертировали из-за больших потерь

Тринадцать военнослужащих ВСУ, в числе которых и офицеры, самовольно оставили занимаемые позиции. Об этом на брифинге в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сводка Министерства обороны РФ за сутки (30 июня). Видео © Минобороны России

По данным военного ведомства, военные бежали из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады.

ВКС РФ за сутки ликвидировали более 80 наёмников и 20 бойцов ВСУ
ВКС РФ за сутки ликвидировали более 80 наёмников и 20 бойцов ВСУ

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении в Харьковской области ста боевиков батальона "Кракен", причастного к геноциду в Буче. Бойцы нацбата были ликвидированы в результате удара российской артиллерии близ населённого пункта Питомник.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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