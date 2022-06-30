Российские военные уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления группировки "Хортица". Видео © Министерство обороны РФ

"28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе города Днепропетровск", — рассказал он.

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