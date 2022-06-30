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Опубликовано 30 июня 2022, 09:03

В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления группировки "Хортица"

Российские военные уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили об уничтожении пункта управления группировки "Хортица". Видео © Министерство обороны РФ

"28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе города Днепропетровск", — рассказал он.

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Ранее сообщалось, что удар ВКС России по заводу "Океан" привёл к гибели 20 украинских офицеров штаба "Юг". В результате была ликвидирована часть солдатского состава роты связи.

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Евгения Колесникова
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