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Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 08:42
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Российские войска отходят с острова Змеиный в качестве "шага доброй воли"

ВС РФ в качестве "шага доброй воли" выводят гарнизон с острова Змеиный

ВС РФ в качестве "шага доброй воли" завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. Как сообщили в Минобороны РФ, это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины.

Также, как подчеркнули в ведомстве, это решение "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса", ссылаясь на тотальный контроль Россией северо-западной части Чёрного моря.

"Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Чёрного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", — отметили в МО РФ.

Американские спутники снимали Змеиный перед провальной попыткой ВСУ захватить остров
Американские спутники снимали Змеиный перед провальной попыткой ВСУ захватить остров

Остров Змеиный под Одессой не раз оказывался в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. После освобождения Змеиный не раз подвергался атакам ВСУ. Так, накануне Дня Победы российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова. Противник понёс большие потери: авантюра Киева привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере трёх катеров и 30 БПЛА. После этого попытки Киева атаковать остров также проваливались.

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Александра Вишнякова
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