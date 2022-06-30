Российские войска отходят с острова Змеиный в качестве "шага доброй воли"
ВС РФ в качестве "шага доброй воли" выводят гарнизон с острова Змеиный
ВС РФ в качестве "шага доброй воли" завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. Как сообщили в Минобороны РФ, это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины.
Также, как подчеркнули в ведомстве, это решение "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса", ссылаясь на тотальный контроль Россией северо-западной части Чёрного моря.
"Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Чёрного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", — отметили в МО РФ.
Остров Змеиный под Одессой не раз оказывался в сводках главных новостей в ходе "Операции Z". В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели больше сотни морских пехотинцев и пограничников в бою за эту высоту, однако оказалось, что все эти военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии. После освобождения Змеиный не раз подвергался атакам ВСУ. Так, накануне Дня Победы российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова. Противник понёс большие потери: авантюра Киева привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере трёх катеров и 30 БПЛА. После этого попытки Киева атаковать остров также проваливались.