Российские войска отходят с острова Змеиный в качестве "шага доброй воли"

ВС РФ в качестве "шага доброй воли" завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. Как сообщили в Минобороны РФ, это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины.

Также, как подчеркнули в ведомстве, это решение "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса", ссылаясь на тотальный контроль Россией северо-западной части Чёрного моря.