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Опубликовано 30 июня 2022, 08:22
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Командование ВС Украины практически покинуло Лисичанск

Посол ЛНР В РФ Мирошник: Командование ВСУ активно покидает Лисичанск

Командование группировки украинских военных в Лисичанске активно покидает город и оставляет рядовых бойцов. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Мы фиксировали, что с территории города активно уходило всё командование, <…> [его] там уже практически нет", — сказал дипломат.

Мирошник отметил, что в городе остаются бойцы теробороны, представители "нацбатов разномастных", а также могут присутствовать члены Главного управления разведки.

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Ранее Лайф рассказывал, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль сил России и Луганской Народной Республики. Также завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).

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Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times

Варвара Романова
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