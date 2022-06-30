Командование ВС Украины практически покинуло Лисичанск
Посол ЛНР В РФ Мирошник: Командование ВСУ активно покидает Лисичанск
Командование группировки украинских военных в Лисичанске активно покидает город и оставляет рядовых бойцов. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьёв Live".
"Мы фиксировали, что с территории города активно уходило всё командование, <…> [его] там уже практически нет", — сказал дипломат.
Мирошник отметил, что в городе остаются бойцы теробороны, представители "нацбатов разномастных", а также могут присутствовать члены Главного управления разведки.
Ранее Лайф рассказывал, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль сил России и Луганской Народной Республики. Также завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ).
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