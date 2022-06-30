Командование ВС Украины практически покинуло Лисичанск

Командование группировки украинских военных в Лисичанске активно покидает город и оставляет рядовых бойцов. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Мы фиксировали, что с территории города активно уходило всё командование, <…> [его] там уже практически нет", — сказал дипломат.

Мирошник отметил, что в городе остаются бойцы теробороны, представители "нацбатов разномастных", а также могут присутствовать члены Главного управления разведки.