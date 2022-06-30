МО показало видео стрельбы из "Солнцепёков" в ходе "Операции Z"

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" Западного военного округа (ЗВО) при уничтожении укреплённых опорных пунктов и позиций ВСУ в ходе "Операции Z".

Кадры работы расчётов ТОС-1А "Солнцепёк" в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве рассказали, что "Солнцепёки" предназначены для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя. Также система способна выводить из строя легкобронированную технику и транспорт. Она действует в боевых порядках поддерживаемых войск как с открытых, так и с закрытых позиций.

"Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счёт прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько километров", — говорится в сообщении.

Система поражает цель благодаря комплексному воздействию осколков, высоких температур и повышенного давления. После выполнения задачи экипажи "Солнцепёков" меняют боевую позицию и оперативно перезаряжают установки. Пакет рассчитан на 24 термобарических снаряда, которые могут укрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

"Укрыться от залпа "Солнцепёка" невозможно даже в окопах и блиндажах. "Солнцепёки" могут нанести удар на дистанции до шести километров", — добавили в Минобороны РФ.

Ночью экипажи вынуждены работать даже чаще, чем днём. В ведомстве объяснили, что такая необходимость гарантирует безопасность, а также создаёт эффект неожиданности для противника. Те, кто остался вне зоны поражения "Солнцепёком", обычно пытаются покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.