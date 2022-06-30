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Опубликовано 30 июня 2022, 07:31

Первое торговое судно с зерном вышло из порта в Бердянске

Первое торговое судно с зерном вышло из порта в Бердянске в Запорожской области после перезапуска работы морской гавани. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что бухта и порт полностью безопасны, а сотрудники гавани и оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов.

В порту Бердянска произошёл взрыв
В порту Бердянска произошёл взрыв

Напомним, завозить зерно на отгрузку в морскую гавань Бердянска начали ещё 21 июня. Ключевыми импортёрами этого товара являются страны Ближнего Востока, Африки, Северной Америки и Турция.

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ТАСС / EPA / IRINA GORBASYOVA

Варвара Романова
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