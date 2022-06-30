Первое торговое судно с зерном вышло из порта в Бердянске в Запорожской области после перезапуска работы морской гавани. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота", — написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что бухта и порт полностью безопасны, а сотрудники гавани и оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов.