На Украине придумали, как оправдать максимальные потери на поле боя
Украинский эксперт Кочетков: Россия навязала Киеву свою тактику боёв
Большие потери ВСУ объясняются тем, что Россия смогла навязать Киеву свою тактику боёв. К такому выводу в колонке для украинского издания "Главред" пришёл эксперт Александр Кочетков. Он отметил, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. Этот факт, по словам эксперта, играет на руку российской стороне.
"ВСУ действуют по навязанной противником тактической схеме. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперёд", — описал ситуацию Кочетков.
Эксперт отметил, что украинский Генштаб "не слишком креативен" и фактически решает единственную задачу "ни шагу назад", за что командование ВСУ справедливо подвергают критике.
Ранее в ФРГ назвали пять причин, почему Россия побеждает на Украине. Аналитик Ван Кревельд отметил, что Вооружённые силы России при поддержке бойцов ДНР и ЛНР способны достичь поставленных целей. Об этом свидетельствует как развитие ситуации в зоне боевых действий, так и начинающийся в западных странах энергетический и экономический кризис.