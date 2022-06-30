На Украине придумали, как оправдать максимальные потери на поле боя

Большие потери ВСУ объясняются тем, что Россия смогла навязать Киеву свою тактику боёв. К такому выводу в колонке для украинского издания "Главред" пришёл эксперт Александр Кочетков. Он отметил, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. Этот факт, по словам эксперта, играет на руку российской стороне.

"ВСУ действуют по навязанной противником тактической схеме. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперёд", — описал ситуацию Кочетков.

Эксперт отметил, что украинский Генштаб "не слишком креативен" и фактически решает единственную задачу "ни шагу назад", за что командование ВСУ справедливо подвергают критике.