6 военных приёмов, придуманных 80 лет назад, но успешно использованных Россией на Украине Оглавление Тактика боевых действий на Украине Потери России в спецоперации Украина против России — стандарты НАТО и батальонно-тактические группы Блокировка украинских городов Что такое "дефолт боевых возможностей" Танковая карусель 80 лет назад Советская армия сражалась с многократно превосходящими силами противника в тяжелейших условиях. В результате появились приёмы, благодаря которым удаётся эффективно воевать и сегодня. 30247 30247 Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Тактика боевых действий на Украине

Тактика котлов — классика военной истории. Особое значение она приобрела в годы Великой Отечественной войны. Одним из крупнейших котлов, в который Красная армия загнала противника, был Минский котёл, в который попало 105 тысяч немцев. Так 2 июля 1944 года был освобождён город Борисов. В 2014 году в ходе противостояния с силами ЛНР и ДНР украинские военные впервые столкнулись с понятием "котёл". В Иловайский котёл попало пять тысяч человек, в Дебальцевский котёл — восемь тысяч, был также котёл в Донецком аэропорту, Амвросиевский и другие.

Боец армии ДНР на трассе между Углегорском и Дебальцевым, 14 февраля 2015 года. Фото © ТАСС / Григорий Фёдоров

В ходе спецоперации на Украине также активно применяется эта тактика, особое значение она приобрела на втором этапе СВО — в ходе освобождения Донбасса. Российская армия столкнулась с крупнейшей группировкой ВСУ, превосходящей её по численности. Ещё в начале апреля президент России обозначил основную стратегию достижения целей спецоперации — это победа с малыми потерями. Рассекая большие группировки противника на локальные очаги, окружая их и отрезая от коммуникаций, российские военные не оставляют ему иного выбора, кроме как сдаться или погибнуть.

Так была уничтожена Мариупольская группировка, так ведётся наступление по направлению Северодонецк – Лисичанск. Несмотря на организацию украинскими военными высокоэшелонированной обороны и использование тактики живого щита, они терпят поражение за поражением. Недавно экс первый заместитель командующего ССО Украины, генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что нынешняя власть повторяет ошибку предыдущей, и в качестве примера привёл котёл в Донецком аэропорту, в который попало полторы тысячи украинских военных.

— Сейчас мы видим повторение ошибки предыдущей власти. В моём понимании как военного, держаться за Северодонецк нет смысла, — сказал Кривонос.

28 июня немецкий военный эксперт Мартин ван Кревельд резюмировал, что, начав в апреле "перегруппировку и последовательное ослабление украинских городов", Российская армия движется к победе.

Потери России в спецоперации

В годы ВОВ Советская армия была ограничена в возможностях и ночные операции почти не совершались, да и ударные воздушные силы, необходимые для таких действий, привлекались реже. Однако в военной истории навсегда останется пример лётчика Виктора Талалихина, совершившего один из первых ночных воздушных таранов.

— В ночных условиях даже при идеальной погоде задача эта усложняется невероятно, — писал Герой Советского Союза Алексей Маресьев.

В воздушном бою в ночь на 7 августа 1941 года, отражая очередной вражеский налёт, Виктор Талалихин на самолёте И-16 сбил тараном немецкий бомбардировщик, был ранен, катапультировался. Операция имела психологический эффект — асы Люфтваффе боялись советских лётчиков. Тогда почти никто так не делал. К настоящему моменту многое поменялось в военной тактике, и сегодня ставка делается на достижение результата при минимизации риска потери личного состава.

Если изучить хронику событий с начала спецоперации, можно увидеть, что Минобороны РФ регулярно докладывает о ночных огневых налётах на позиции ВСУ, в ходе которых противник теряет живую силу и военную технику. Рейды российских "Ночных охотников", вертолётов Ка-52 и Ми-28НМ, позволяют пресекать любые попытки перегруппироваться под покровом ночи. Используется тактика ослепления противника и маневрирования вместо "атаки в лоб". Российские военные действуют при поддержке артиллерии. Последовательное нанесение огневых ударов в виде коротких огневых налётов по нескольким целям парализует действия противника. Такая тактика привела к тому, что потери со стороны России были сведены к минимуму, а украинская сторона практически лишилась возможности действовать без опасений получить ответный удар.

Боевое применение ударных вертолётов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украина против России — стандарты НАТО и батальонно-тактические группы

Ещё во время ВОВ Красная армия экспериментировала со штурмовыми батальонами и батальонами прорыва. Небольшие мобильные подразделения выгодно смотрелись на фоне мобилизованных полков, которым требовалось больше времени и усилий для подготовки наступления. В ходе наступления 1945 года, приведшего Красную армию к победе, батальонно-тактические группы использовались особенно часто. В последующие годы данный приём оказался невостребованным. Получил актуальность уже в ходе специальной военной операции на Украине. Батальонно-тактическая группа — это комбинирование подразделений или частей в единый кулак, предназначенный для выполнения конкретной боевой задачи. Тактическая группа создаётся временно и имеет "плавающий штат". Благодаря использованию БТГ малые силы способны нанести большой урон.

В начале этого года сотрудник американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отметил, что качество вооружения и подготовки БТГ у Российской армии намного выше, чем у аналогичных формирований ВСУ. Уровень комплектования и технического обеспечения позволяет российским батальонно-тактическим группам быть самодостаточными в течение долгого времени. Уже в январе Кофман спрогнозировал, что ВСУ в случае чего ждут большие трудности.

— Поскольку украинские военные в ходе более масштабной операции неизбежно столкнутся с риском быть окружёнными и отрезанными, им придётся делать трудный выбор и, скорее всего, вести организованное отступление, — сказал он.

Солдат отдыхает в поле во время тактической стрельбы 28 июня 2022 года в Харьковской области, Украина. Полк "Азов". Фото © Getty Images / Paula Bronstein

Тогда его почти никто из зарубежных коллег не услышал, теперь прогноз подтверждается на практике: ВСУ отступают с большими потерями, правда, ни о какой организации речи не идёт.

Блокировка украинских городов

Козырем Красной армии была тактика блокирования городов. Особенно сильно она пригодилась при обороне Сталинграда, от поражения в котором Германия так и не смогла до конца оправиться.

— Опыт войны показывает, что противник цепляется за каждый населённый пункт, превращает его опорный пункт и УС (узел связи. — Прим. Лайфа). Поэтому в системе подготовки резервов нужно настойчиво учить бойцов и подразделения приёмам боя в населённом пункте, — делился опытом блокирования Сталинграда 62-й армией старший помощник начальника оперотдела штаба Центрального фронта подполковник Оробинский.

Немцы потеряли в Сталинградской битве 300 тыс. человек, германские союзники — итальянцы, румыны, венгры, хорваты — ещё 200 тысяч. Сталинград оттянул на себя практически все силы противника на юге. И главный вывод был однозначен — если город не имеет стратегического значения, ввязываться в городские бои нет никакого смысла. Однако во время штурма Берлина РККА использовала тактику малых огневых групп, что и привело к быстрому падению столицы Рейха.

Мы всегда умели штурмовать города. В Северодонецке ВСУ уже быстро сдались. Делаем мы так же, как умели наши предки, как брали в 1945-м Берлин. Всё то же самое. Методы те же, только возможностей больше Константин Сивков Военный эксперт

Что такое "дефолт боевых возможностей"

Радиоигры, проведённые спецслужбами СССР в ходе ВОВ, свели на нет работу Абвера и стали весомым вкладом в Победу. По сути, это использование средств радиосвязи с целью дезинформации разведывательных органов противника. 5 мая 1945 года завершилась радиоигра "Березино", пожалуй, самая известная из операций, проведённых нашими разведчиками без прямого контакта с противником. Дезинформация о передвижении собственных войск, о месторасположении командования — всё это может очень сильно дезориентировать противника и привести к его поражению на участке фронта.

В ходе мариупольской операции российские разведчики с помощью радиоигры заманили тогда ещё свежие силы "Азова" на территорию "Азовстали". Вместо попытки массового прорыва, когда несколько тысяч бойцов ещё могли сопротивляться, они просто окопались в катакомбах, надеясь на спасение, и в конце концов сдались. Есть информация, что одному из командиров пришла "секретная шифровка": "Срочно окопаться и ждать подкрепления". Есть предположение, что это результат работы российской разведки. Точно так же ВСУ попали в окружение в Северодонецке. Фактически ВСУ на двух участках фронта были приведены к состоянию "дефолта боевых возможностей".

Украинские военные, сдавшиеся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © Getty Images / Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency

Танковая карусель

Военные историки считают, что нестандартное применение танков началось именно в Красной армии. 23 апреля 1943 года в Восточной Украине была сформирована 94-я гвардейская мотострелковая бригада. Именно её бойцы впервые применили танковую карусель. Есть предположение, что в танковом сражении у станции Прохоровка и в последующих боестолкновениях Советской армией был использован именно этот приём. 23 августа 1943 года Курская битва завершилась победой Красной армии. За прошедшие десятилетия тактика видоизменилась и усовершенствовалась. Приём был успешно отточен ВС РФ в Сирии и с блеском применяется в спецоперации.

Танковая карусель даёт возможность непрерывно вести огонь по противнику как с места, так и в движении. Пока первый танк стреляет по позициям противника, экипаж второго уже заряжает боекомплект, а скорость перезарядки у сегодняшних российских танков — шесть секунд. Когда полностью отстрелян боекомплект первого танка, второй готов к бою. В зависимости от масштаба операции используется от трёх до девяти танков Т-72Б3 или Т-80БВМ. Огонь может непрерывно вестись в течение хоть целого часа.

Танк Т-80БВМ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Учитывая, что на каждый украинский залп приходится 10 российских, такая стратегия может привести только к поражению ВСУ Мартин ван Кревельд Военный эксперт

Зарубежные и российские военные эксперты отмечают, что скопировать и повторить такую тактику в обозримом будущем не сможет ни одна зарубежная армия.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © ТАСС / Владимир Гердо Что пригодилось ВС РФ на Украине больше всего? 0 Танковая карусель Тактика городских боёв Ночные огневые налёты авиации Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков