Почему ВСУ не могут разгадать секрет эффективности Российской армии на Украине
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Особенности российского снаряжения позволяют спецназу и армии действовать на переднем крае в любое время суток и при любой погоде.
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Высокая эффективность российских войск на Украине — результат многолетнего труда по совершенствованию системы управления войсками. В комплект боевой экипировки подразделений спецназа, артиллерии и разведки входит до 40 разных предметов: защищённые радиостанции, специальные тепловизоры и прицелы, позволяющие точным огнём уничтожать практически любого противника.
Созвездие "Стрельца"
В 2012 году Российская армия провела масштабные учения "Кавказ-2012". Особенностью этих учений стала их полная бесшумность в эфире — над территорией полигона, где находились войска, был развёрнут электронный купол, в который не проникали посторонние сигналы. Самолёты-разведчики сил США и НАТО, находившиеся неподалёку от границ России, не смогли получить ни единой крупицы информации относительно масштаба учений и задействованных в них сил.
Результатом этих учений стало появление на свет боевой экипировки "Ратник", которой через три года вооружили практически все подразделения Западного, Южного и Центрального военных округов. Помимо средств защиты "Ратник" оборудовали системой управления "Стрелец", спроектированной в том числе по итогам учений "Кавказ-2012". Это снаряжение Российская армия применяет и в ходе специальной военной операции на Украине: специальные датчики позволяют отслеживать любые перемещения солдат на поле боя, а планшеты и специальная зашифрованная система передачи данных отмечают координаты противника на электронной карте. Для ВСУ и западных разведок передаваемая информация недоступна — она хранится в зашифрованном виде, и о том, что позиции обнаружены, противник узнаёт только в момент авиаудара.
Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Виктор Мокшин отметил, что на вооружении украинской армии подобной техники собственного производства нет.
До них вся информация доходит в виде шума, который невозможно разобрать. Весь поток данных на нашем оборудовании многократно шифруется. Этот метод передачи информации тестировали много лет, и каждый раз, чтобы сохранять секретность, меняются режимы работы. То есть противник физически не может подстроиться под наше оборудование
Тепловизор для охоты на ВСУ
Ещё в Сирии российский спецназ (особенно Силы специальных операций) сделал ставку на использование тепловизоров и ночных прицелов для боевой работы.
Тренд на обширное применение тепловизоров и ночных прицелов сохраняется и в ходе "Операции Z". Устройства наблюдения отечественного производства позволяют российскому спецназу действовать из засады и накрывать противника огнём до того, как подразделение на переднем крае боевых действий будет обнаружено.
Работа российского спецназа. Видео © Youtube / War Without Sound
Одними из самых современных тепловизоров считаются российские комплексы наблюдения "Сыч-3ИР". Они начали поступать в подразделения специального назначения ещё в прошлом году и предназначены для разведки позиций противника в любое время суток и при любой погоде.
Бесшумное оружие
Другая особенность российского спецназа, выполняющего боевые задачи на Украине, — большое количество бесшумного оружия. С помощью автоматов и винтовок калибра 7,62-мм и 9-мм Российские силы специального назначения вывели из строя большое количество техники противника, при этом позиции сил спецназа остались незамеченными.
Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
По некоторым данным, особую роль российский спецназ сыграл при окружении и разгроме группировки ВСУ в Мариуполе. Спецназ блокировал попытки морпехов 36-й бригады ВСУ покинуть город, пока его окрестности не заняли основные силы.
Российский спецназ двигается по цеху завода "Азовсталь". Видео © Youtube / "Экстремальный день"
Передовой авианаводчик
Передовой авиационный наводчик (ПАН, авианаводчик, forward air controller), или просто "авиационный спецназ" — самая сложная, загадочная и опасная специальность в Российской армии. Для наведения на цель группы спецназа используют лазерные приборы разведки ЛПР-3 и ЛПР-4. Они позволяют учесть все особенности рельефа при расчёте координат и могут подключаться к носимой военной электронике для составления цифровой карты местности. Эти данные получают пилоты истребителей и штурмовиков, после чего координаты цели используются для нанесения авиационного или ракетного удара.
Работа передового авианаводчика на заводе "Азовсталь". Видео © Telegram / Fightebomber
Планшеты для "Ратника"
Защищённые планшеты для командиров тактических групп были представлены несколько лет назад. Эта техника уже прошла крещение огнём в Сирии — защищённые планшеты позволяли определять и отображать на цифровой карте местоположение бойцов и отдавать приказы по защищённым каналам связи. Отличительная особенность такого оборудования — возможность передавать данные по нескольким каналам одновременно и дублировать сигналы через Wi-Fi на скорости 11 Мб/с. Вся звуковая информация, передаваемая через такие каналы, скремблируется — преобразовывается в случайные сигналы и дешифруется на устройстве в штабе. При перехвате сигнала или прослушке расшифровать его противник не может. Военные защищённые планшеты, которыми пользуются в Российской армии, выдерживают работу под дождём, после падения с двухметровой высоты в грязь, песок и пыль.
Фото © vpk.name / В. Кузьмин / arms-expo.ru
Планшеты работают параллельно с носимыми радиостанциями "Акведук" и "Азарт" и позволяют обеспечить бесперебойную передачу данных даже там, где нет зоны покрытия, а обычное, гражданское оборудование сбоит и выходит из строя.
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