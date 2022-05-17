Почему ВСУ не могут разгадать секрет эффективности Российской армии на Украине Оглавление Созвездие "Стрельца" Тепловизор для охоты на ВСУ Бесшумное оружие Передовой авианаводчик Планшеты для "Ратника" Особенности российского снаряжения позволяют спецназу и армии действовать на переднем крае в любое время суток и при любой погоде. 28356 28356 Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Высокая эффективность российских войск на Украине — результат многолетнего труда по совершенствованию системы управления войсками. В комплект боевой экипировки подразделений спецназа, артиллерии и разведки входит до 40 разных предметов: защищённые радиостанции, специальные тепловизоры и прицелы, позволяющие точным огнём уничтожать практически любого противника.

Созвездие "Стрельца"

В 2012 году Российская армия провела масштабные учения "Кавказ-2012". Особенностью этих учений стала их полная бесшумность в эфире — над территорией полигона, где находились войска, был развёрнут электронный купол, в который не проникали посторонние сигналы. Самолёты-разведчики сил США и НАТО, находившиеся неподалёку от границ России, не смогли получить ни единой крупицы информации относительно масштаба учений и задействованных в них сил.

Результатом этих учений стало появление на свет боевой экипировки "Ратник", которой через три года вооружили практически все подразделения Западного, Южного и Центрального военных округов. Помимо средств защиты "Ратник" оборудовали системой управления "Стрелец", спроектированной в том числе по итогам учений "Кавказ-2012". Это снаряжение Российская армия применяет и в ходе специальной военной операции на Украине: специальные датчики позволяют отслеживать любые перемещения солдат на поле боя, а планшеты и специальная зашифрованная система передачи данных отмечают координаты противника на электронной карте. Для ВСУ и западных разведок передаваемая информация недоступна — она хранится в зашифрованном виде, и о том, что позиции обнаружены, противник узнаёт только в момент авиаудара.

Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Виктор Мокшин отметил, что на вооружении украинской армии подобной техники собственного производства нет.

До них вся информация доходит в виде шума, который невозможно разобрать. Весь поток данных на нашем оборудовании многократно шифруется. Этот метод передачи информации тестировали много лет, и каждый раз, чтобы сохранять секретность, меняются режимы работы. То есть противник физически не может подстроиться под наше оборудование Виктор Мокшин Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса

Тепловизор для охоты на ВСУ

Ещё в Сирии российский спецназ (особенно Силы специальных операций) сделал ставку на использование тепловизоров и ночных прицелов для боевой работы.

Тренд на обширное применение тепловизоров и ночных прицелов сохраняется и в ходе "Операции Z". Устройства наблюдения отечественного производства позволяют российскому спецназу действовать из засады и накрывать противника огнём до того, как подразделение на переднем крае боевых действий будет обнаружено.

Работа российского спецназа. Видео © Youtube / War Without Sound

Одними из самых современных тепловизоров считаются российские комплексы наблюдения "Сыч-3ИР". Они начали поступать в подразделения специального назначения ещё в прошлом году и предназначены для разведки позиций противника в любое время суток и при любой погоде.

Бесшумное оружие

Другая особенность российского спецназа, выполняющего боевые задачи на Украине, — большое количество бесшумного оружия. С помощью автоматов и винтовок калибра 7,62-мм и 9-мм Российские силы специального назначения вывели из строя большое количество техники противника, при этом позиции сил спецназа остались незамеченными.

По некоторым данным, особую роль российский спецназ сыграл при окружении и разгроме группировки ВСУ в Мариуполе. Спецназ блокировал попытки морпехов 36-й бригады ВСУ покинуть город, пока его окрестности не заняли основные силы.

Российский спецназ двигается по цеху завода "Азовсталь". Видео © Youtube / "Экстремальный день"

Передовой авианаводчик

Передовой авиационный наводчик (ПАН, авианаводчик, forward air controller), или просто "авиационный спецназ" — самая сложная, загадочная и опасная специальность в Российской армии. Для наведения на цель группы спецназа используют лазерные приборы разведки ЛПР-3 и ЛПР-4. Они позволяют учесть все особенности рельефа при расчёте координат и могут подключаться к носимой военной электронике для составления цифровой карты местности. Эти данные получают пилоты истребителей и штурмовиков, после чего координаты цели используются для нанесения авиационного или ракетного удара.

Работа передового авианаводчика на заводе "Азовсталь". Видео © Telegram / Fightebomber

Планшеты для "Ратника"

Защищённые планшеты для командиров тактических групп были представлены несколько лет назад. Эта техника уже прошла крещение огнём в Сирии — защищённые планшеты позволяли определять и отображать на цифровой карте местоположение бойцов и отдавать приказы по защищённым каналам связи. Отличительная особенность такого оборудования — возможность передавать данные по нескольким каналам одновременно и дублировать сигналы через Wi-Fi на скорости 11 Мб/с. Вся звуковая информация, передаваемая через такие каналы, скремблируется — преобразовывается в случайные сигналы и дешифруется на устройстве в штабе. При перехвате сигнала или прослушке расшифровать его противник не может. Военные защищённые планшеты, которыми пользуются в Российской армии, выдерживают работу под дождём, после падения с двухметровой высоты в грязь, песок и пыль.

Фото © vpk.name / В. Кузьмин / arms-expo.ru

Планшеты работают параллельно с носимыми радиостанциями "Акведук" и "Азарт" и позволяют обеспечить бесперебойную передачу данных даже там, где нет зоны покрытия, а обычное, гражданское оборудование сбоит и выходит из строя.

Фото © Getty Images / Pavlo Bagmut / Future Publishing Почему ВСУ теряют возможность оказывать сопротивление ВС РФ? 0 Нечем воевать Моральный дух на нуле Боятся погибнуть

Авторы Сергей Андреев