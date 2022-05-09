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Почему ВСУ напуганы появлением тяжёлых огнемётов "Солнцепёк" в Донбассе

Оглавление
ТОС "Солнцепёк"
Термобарический снаряд "Солнцепёка"
Как работает "Солнцепёк", или Ядерный взрыв в миниатюре
Ядерный арсенал на гусеницах

Аналогичного вооружения у ВСУ нет, а спрятаться от попадания термобарических ракет практически невозможно.

Опубликовано 8 мая 2022, 21:40
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Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Обложка © ТАСС / ZUMA / Leonid Faerberg

Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Обложка © ТАСС / ZUMA / Leonid Faerberg

ТОС "Солнцепёк"

6 мая появились сообщения, что ТОС-1А "Солнцепёк" уничтожил несколько зданий, используемых украинской армией в качестве опорных пунктов при обороне Красного Лимана — города в Краматорском районе ДНР. Официального подтверждения этой информации ещё нет, однако в данном случае любопытно другое. Реактивная артиллерия всё чаще применяется как высокоточное оружие: четверти от полного залпа "Солнцепёка" оказалось достаточно, чтобы разрушить укрепления противника и сломить сопротивление.

Термобарические боеприпасы были испытаны и впервые применены много лет назад. Не считая Афганистана, исключительную эффективность ТОС "Солнцепёк" показали в Сирии. При помощи авианаводчиков сирийской армии удавалось укладывать ракеты в цель с точностью до пяти метров, хотя на ракетах нет приёмников спутникового сигнала и приспособлений для высокоточной стрельбы. Результат превосходил все ожидания: даже своды бетонных зданий не помогали террористам выбраться из-под удара живыми.

Оказать сопротивление российским "Солнцепёкам" в Донбассе украинская армия не может: машины работают по цели с безопасного расстояния, а огонь корректируется с беспилотника в режиме реального времени. После выстрела первого огневого пакета (как правило, это две или четыре ракеты) сопротивление противника прекращается.

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Термобарический снаряд "Солнцепёка"

В самой машине тяжёлой огнемётной системы нет ничего сверхъестественного: это всё тот же танк Т-72, только вместо башни на погоне корпуса закреплена пусковая для реактивных ракет. Боеприпас "Солнцепёка" пытались скопировать несколько раз, однако в США, Германии, Южной Корее, Южной Африке предпочли сосредоточиться на авиационных ракетах с объёмно-детонирующей боевой частью. Вместо взрывчатки с поражающими элементами в такую ракету заправляют специальный аэрозоль, проникающий даже в небольшие трещины и перекрытия. "Термобарическое оружие России нужно снимать в фильмах ужасов" — с таким заголовком в прошлом году вышел один из зарубежных аналитических материалов в США, посвящённых ракетам "Солнцепёка".

Их особенность состоит в том, что после срабатывания взрывателя вокруг противника создаётся поле высокой температуры с избыточным давлением. Говоря простым языком, взрывается газовоздушная смесь, которая выжигает всё живое температурой под 1000 градусов. По словам бывшего заместителя командира артиллерийской бригады 58-й армии майора Антона Щербакова, полный залп "Солнцепёков" может сровнять с землёй укреплённый район противника всего за несколько секунд.

У ракет есть особенность: масса взрывчатого аэрозоля при полном залпе равняется примерно 2,5 тонны взрывчатки. Прибавьте к этому высокое давление, высокую температуру горения, и на выходе получается идеальное оружие для штурма любых объектов. Взрыв настолько мощный, что даже у бетонных зданий сносит перекрытия, обрушивает несущие конструкции

Антон Щербаков

бывший заместитель командира артиллерийской бригады 58-й армии

Особенно опасной для противника такая техника может оказаться в направлении Краматорск — Славянск. Там, как и в Мариуполе, большое количество промышленных зон, выбить из которых противника без риска для солдат будет крайне тяжело. Если иного выхода не останется, военные могут задействовать "Солнцепёк", а после применения можно будет просто обогнуть район, не опасаясь стрельбы.

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Как работает "Солнцепёк", или Ядерный взрыв в миниатюре

Применяют такое оружие не во всех случаях, поскольку формально реактивная система залпового огня этого типа относится не к артиллерии, а к Войскам радиационной, биологической и химической защиты, так как высокую температуру горения не может пережить даже самая едкая химия или биологический агент. Особенность боевой части "Солнцепёка" состоит в том, что ракета может программироваться на подрыв исходя из параметров цели. Специальный взрыватель и система наведения позволяют подрывать снаряды как при контакте с объектом, так и на определённой высоте. Это приводит к тому, что спокойного места для противника не остаётся: ракета может пробить перекрытия подвала или сложить взрывом целую секцию крупного здания с капитальными перекрытиями.

Отдельно отмечается эффективность "Солнцепёка" против блиндажей ВСУ. Прилёт ракеты позволяет пробить несколько метров земли и уничтожить схрон с боеприпасами. При этом взрывчатый аэрозоль горит настолько быстро, что солдаты противника погибают, даже не успев понять, что на самом деле прилетело на их позиции. Подрыв ракеты "Солнцепёка" похож на ядерный взрыв в миниатюре: если атака происходит на открытой местности, над местом попадания поднимается ало-красный гриб. При этом режим стрельбы можно выбирать самостоятельно. Полный залп используют в тех случаях, когда нужно накрыть огнём максимально возможную площадь, половину ракетного пакета — когда цель поменьше, а одиночные залпы используют для локального уничтожения техники противника.

В термобарических боеприпасах используются контейнер для аэрозоля и два отдельных заряда со взрывчатым веществом. При подрыве сначала детонирует первый заряд, после этого над целью рассеивается тонкое облако "жидкой взрывчатки". Второй заряд поджигает смесь и осуществляет взрыв, в результате которого в радиусе нескольких сотен метров вокруг цели поглощается весь кислород. Почва на месте взрыва обжигается чудовищной температурой — под 900 градусов, из-за чего места попадания таких ракет называют лунной зоной, намекая, что верхний слой почвы становится больше похож на пыль или лунный реголит, чем на землю. Единственный недостаток системы — невысокая дальность стрельбы. Максимум, который можно получить, — это огневое поражение целей на удалении 5–7 километров, хотя перспективные ракеты и новая пусковая позволят увеличить этот показатель вдвое.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк". Инфографика © LIFE

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк". Инфографика © LIFE

Ядерный арсенал на гусеницах

У старых версий системы в "огневой пакет" входило до 30 ракет с объёмно-детонирующей боевой частью. В новых "Солнцепёках" это количество уменьшили до 24, хотя привычная схема применения была сохранена. Чтобы повысить эффективность комплекса, была создана специальная система наведения, с её помощью приготовить машину к бою можно примерно за две минуты. Американский военный эксперт Майкл Пэк назвал "Солнцепёк" оружием, способным "уничтожить саму сущность вещей", а введение в состав комплекса электронных систем и дополнительного вооружения, например умных термобарических ракет, позволит ещё сильнее расширить функционал оружия.

Полным залпом существующей версии комплекса можно покрыть территорию примерно в 40 тыс. квадратных метров — это примерно четыре футбольных поля. Однако применять реактивные дивизионы по полной на Украине Российская армия пока не торопится. Целями для "Солнцепёков" становятся техника противника и укрепления, за несколько лет вросшие в землю Донбасса. После завершения специальной военной операции эффективность ТОС будет изучена повторно — на подходе вторая, более продвинутая версия этого оружия под названием ТОС-2 "Тосочка". Данные, собранные в ходе СВО на Украине, пригодятся разработчикам для дальнейших работ по совершенствованию тяжёлого огнемёта.

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Фото © topwar.ru

В чём особенность ТОС-1 "Солнцепёк"?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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