6 причин, почему тактика России на Украине ставит в тупик западных военных Оглавление Танковая карусель в Мариуполе Атака "по-самолётному" Пуски крылатых ракет с подводной лодки Тактический десант в Гостомеле Окружение ВСУ в Донбассе Радио онлайн Эти приёмы уже позволили Армии России продвинуться в глубь территории Украины, а эффективность этих действий высоко оценили американские аналитики. 83578 83578 Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

В конце апреля аналитики канала CNN пришли к выводу, что Россия сменила тактику действий на Украине и пошла по пути наращивания огневых и ударных возможностей. Американские специалисты выделяют несколько главных особенностей Российской армии в рамках специальной военной операции, которые оказались наиболее эффективными.

Танковая карусель в Мариуполе

Основные боевые танки Т-72Б3 хорошо показали себя за время проведения специальной военной операции. Особенно эффективными машины оказались при штурме позиций украинской армии в Мариуполе: действуя небольшими тактическими группами, военные делили сектора и осматривали один квартал за другим. Штурм города закончился уничтожением основных сил полка "Азов", подразделений Нацгвардии Украины и соединений морской пехоты. Под конец штурма Мариуполя произошло и то, что ранее считалось невозможным: шведский гранатомёт NLAW не смог пробить российский танк в упор.

Видео © LIFE SHOT

Эффективное использование танков, по мнению ряда зарубежных специалистов, российские сухопутные войска "подсмотрели" у армейской авиации. Тактика "вышел – выстрелил – ушёл" активно используется экипажами вертолётов и заключается в том, чтобы на линии выстрела всегда находилась одна из машин. Другие в этот момент перегруппировываются и готовятся к новому заходу. По некоторым данным, при штурме Мариуполя была использована "смешанная" танковая карусель. Для нанесения основного удара использовались танки Т-72Б3, а для "тревожащего" огня — боевые машины пехоты БМП-3, оснащённые 109-миллиметровым орудием.

Танковая карусель в Мариуполе. Видео © t.me / Милитарист

Атака "по-самолётному"

Кадры боевой работы вертолётов Ми-28Н и Ка-52 уже никого не удивляют. Часто на видео почти не рассмотреть сам вертолёт — все данные передаются на многофункциональный дисплей. А вот атака с задранным носом, которую практикуют вертолётчики (и не только они), — это верх пилотажного мастерства. Атака с кабрирования (изменение оси тангажа, сильное задирание носа) используется не для красоты, а ради безопасности. Современное оборудование позволяет рассчитать траекторию выхода на цель и дальность стрельбы так, чтобы в определённый момент вертолёт оказался в специальном "коридоре" — воображаемом "окне", стрельба из которого будет безопасной. Использование такого "окна" позволяет экипажам вертолётов применять вооружение с безопасного расстояния, не входя в зону ПВО вероятного противника.

Боевая работа экипажей армейской авиации. Видео © Минобороны России

Пуски крылатых ракет с подводной лодки

Применение крылатых ракет по объектам противника российские подводники отработали ещё во время операции в Сирии. Тогда удары по террористам наносились из акватории Средиземного моря, а теперь та же боевая работа ведётся из Чёрного моря. Точнее, из-под воды. На вооружении Черноморского флота находится шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", способных нести высокоточное оружие. На борту каждой из них находится до шести ракет "Калибр-НК" с дальностью пуска до трёх тысяч километров. За рубежом отмечают, что бесшумность подлодок позволяет применять вооружение "в полной тишине", а сама возможность действовать скрытно, по мнению аналитиков, "вселяет ужас" в украинскую армию.

Пуск ракет "Калибр-ПЛ" с борта подводной лодки. Видео © t.me / Zvezdanews

Тактический десант в Гостомеле

Один из первых и самых значимых эпизодов специальной военной операции многие зарубежные специалисты по военной тактике охарактеризовали так: "Это самый быстрый тактический десант в истории, с помощью которого удалось доказать: на Украине нет ПВО, пролететь туда может кто угодно".

Видео © Минобороны России

Зарубежные военные специалисты отмечают, что в результате этого броска у командования ВСУ возникло полное ощущение скорого штурма Киева. Для того чтобы попытаться спасти столицу страны, в центральную часть Украины ВСУ начали стягивать тяжёлое вооружение, которое почти сразу же уничтожалось российской авиацией. В результате "шума" возле Киева Российской армии удалось уничтожить крупную группировку противника, которая могла быть переброшена в Донбасс.

Гостомельская операция считается образцовой, проведённой практически так, как написано в учебниках. Быстрая выброска десанта, подавление огневых точек и ПВО противника, занятия основных зданий и быстрый подвоз боеприпасов. Украинская артиллерия не могла выбить силы ВДВ, а вместо ударов по цели уничтожила собственный же самый большой в мире самолёт Ан-225, стоявший в ангаре прямо у взлётно-посадочной полосы.

Окружение ВСУ в Донбассе

Тактику формирования котлов Российская армия "подсмотрела" у РККА. В годы Великой Отечественной войны в Киевском котле было окружено и уничтожено примерно 400 тыс. человек: несколько дивизий вермахта, включая значительную часть танковых подразделений "Адольф Гитлер" и "Мёртвая голова". Сейчас тактика окружений видоизменилась и была доработана. Вместо одного котла Российская армия создаёт четыре-пять, дробит группировку противника на мелкие части и зачищает с максимально безопасного расстояния. Такой подход позволил быстро продвинуться до административных границ ДНР на юге и с ходу окружить Мариуполь. Таким же образом, по некоторым данным, была захвачена база националистического подразделения "Азов".

Зачистка базы "Азова" в Мариуполе. Видео © t.me / Военная хроника

Радио онлайн

Ещё один тактический приём — радиоигра и работа войск радиоэлектронной борьбы. Точного подтверждения этой информации ещё нет, однако известно, что силы ВСУ и националисты "Азова" получили приказ отступать на территорию комбината "Азовсталь" от неназванного офицера украинской армии, отыскать которого в дальнейшем не удалось. Попытка выяснить, кто на месте отвечал за перегруппировку боевиков и остатков ВСУ на территорию комбината также ни к чему не привела. По некоторым данным, приказ на передислокацию от неустановленных лиц получил бывший командующий 36-й бригады Владимир Баранюк. Его вместе с группой из 50 человек ликвидировали в ночь с 11 на 12 апреля при попытке вырваться из окружения в Мариуполе через территорию завода им. Ильича. Оставшиеся подразделения были блокированы тройным кольцом оцепления, которое подразделения морской пехоты, спецназа и сил ДНР, по некоторым данным, переняли от Сил специальных операций России.

Видео © LIFE SHOT

Этот же метод, вероятнее всего, армия сможет использовать для замыкания кольца окружения вокруг группировки ВСУ в Донбассе. В результате этого манёвра может образоваться два котла: большой — с линией по Днепропетровску и малый — с выходом в район Павлограда.

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency Какой тактический приём оказался эффективнее всего? 0 Применение авиации издалека Создание котла Радиоигра Пуски крылатых ракет

Авторы Сергей Андреев