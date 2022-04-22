6 причин, почему эффективность ракет "Калибр" ошеломила Запад Оглавление Причина № 1: ракета "Калибр" наводится точно в цель с максимальной дальности Причина № 2: воздушная тревога по всей Украине означает, что ракету можно применять массово Причина № 3: "Калибр" можно применять вместе с другими крылатыми ракетами Причина № 4: характеристики ракеты "Калибр" лучше, чем у аналогов Причина № 5: характеристики ракеты "Калибр" и цена недостижимы для конкурентов Причина № 6: боевая часть "Калибра" вызывает страшные разрушения Дозвуковые крылатые ракеты продолжают применяться по военным объектам на Украине, и остановить применение этого оружия не получается даже с помощью зарубежных ПЗРК. 80116 80116 Коллаж © LIFE. Фото © RusTeam.media

18 апреля во всех городах Украины, за исключением Херсонской области, была объявлена воздушная тревога. Атаки российских "Калибров" по инфраструктуре ВСУ не дают покоя украинским военным: радиус сплошного поражения российских крылатых ракет оказался таков, что безопасного места не нашлось даже в западных регионах страны.

Причина № 1: ракета "Калибр" наводится точно в цель с максимальной дальности

19 апреля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что целеуказание для ракет "Калибр" значительно сокращено за счёт внедрения передовых телекоммуникационных технологий.

Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал" Сергей Шойгу Министр обороны России

Под передовыми телекоммуникационными технологиями Шойгу почти наверняка подразумевал современную комбинированную систему наведения крылатых ракет. В неё, по некоторым данным, входит несколько каналов получения информации: разведывательные спутники, данные радиотехнической и воздушной разведки и многое другое. Информация, поступающая по этим каналам, обрабатывается в режиме реального времени, что сокращает время подготовки ракеты к старту до нескольких минут, а в теории (эта возможность официально не подтверждается Минобороны) возможно и перенацеливание ракеты на другую цель уже после старта.

Причина № 2: воздушная тревога по всей Украине означает, что ракету можно применять массово

Задолго до начала "Операции Z" издание Financial Times назвало "Калибры" "смертельным предупреждением". Но если для Запада это предупреждение, то для ВСУ — реальность, с которой они имеют дело здесь и сейчас. 23 марта Минобороны РФ продемонстрировало работу "Калибров" в условиях "Операции Z" . На видео показан пуск ракет с корабля ВМФ России по объектам ВСУ. Позднее аналитики американского издания The Wall Street Journal признали, что российские ракеты являются "бескомпромиссным средством ведения боевых действий", отдельно отметив, что каждым залпом крылатых ракет Российская армия уничтожает военные объекты в разных регионах Украины.

Возможностей кораблей Черноморского флота оказалось достаточно, чтобы проводить практически непрерывную "калибровку" военных объектов на территории Украины. Сведений о проведении полных залпов со всех кораблей флота одновременно пока нет, однако стрельба ракетами "Калибр" показала, что три десятка ракет за один раз — незначительная нагрузка на боевые соединения флота, поскольку за один раз каждый корабль флота применяет по 6–8 таких ракет.

Пуск крылатых ракет "Калибр". Видео © t.me/mod_russia

Причина № 3: "Калибр" можно применять вместе с другими крылатыми ракетами

Особенность "Калибров" в том, что единая система целеуказания может ускорять загрузку параметров цели не только в эти крылатые ракеты, но и в другие средства поражения. Крылатые ракеты комплексов "Бал" и "Бастион", которые Российская армия использует в ходе "Операции Z" на Украине, позволяют при необходимости усиливать ракетные удары "Калибрами" по позициям противника.

Применение ракетного комплекса "Бал". Видео © t.me/mod_russia

Это выгодно отличает российские ракеты от зарубежных вооружений аналогичного типа. Кроме того, у "Калибра" есть и морская модификация, которая позволяет значительно расширить область применения российских крылатых ракет, если того потребует оперативная обстановка.

Причина № 4: характеристики ракеты "Калибр" лучше, чем у аналогов

В 2017 году американское издание The National Interest разместило материал под названием Why Russia's Enemies Fear the Kalibr Cruise Missile ("Почему враги России боятся крылатых ракет "Калибр"). В нём американский специалист по стратегическим вооружениям Ян Уильямс охарактеризовал российские ракеты как "более современное и дешёвое оружие, чем американские ракеты "Томагавк".

Позднее старший советник по программе международной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан отметил, что "Калибры" "позволяют Российской армии находиться на пике боевых возможностей в любом регионе мира". Незадолго до начала "Операции Z" Канчиан отметил, что если возникнет необходимость, то "Россия использует их для атаки наиболее приоритетных целей в любой части страны, даже на Западной Украине".

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Причина № 5: характеристики ракеты "Калибр" и цена недостижимы для конкурентов

Западные аналитики отмечают, что самая дальнобойная модификация ракет "Томагавк" обладает дальностью всего в 2500 километров. При этом максимальная дальность РК-55 "Гранат", прародителя ракет "Калибр", ещё в 80-х годах составляла 4500 километров. Стоимость "Калибров" и "Томагавков" при этом американскими экспертами не сравнивается напрямую почти никогда. Официально стоимость ракет "Калибр" никогда не раскрывалась, однако в 2006 году ВМС Индии заключили контракт на покупку 28 крылатых ракет этого типа в экспортном варианте. Контракт на покупку 28 крылатых ракет в экспортном варианте (Klub-S 3M-14E) оценили в $184 млн долларов, но реальная стоимость запуска ракеты (не считая работ с носителем, модернизации или постройки корабля) может быть минимум вдвое ниже, чем у "Томагавка".

Пуск "Калибров" с борта фрегата Черноморского флота. Видео © t.me/mod_russia

Причина № 6: боевая часть "Калибра" вызывает страшные разрушения

Ещё в 2015 году, когда Россия впервые применила "Калибры" в Сирии, западные эксперты были шокированы точностью ракет: круговое отклонение от целей, находящихся в 2500 километрах от места пуска, составило не более трёх метров. Особенности ракеты "Калибр" — в уникальной системе навигации, возможностях полётов над рельефом, а также во встроенных средствах противодействия ЗРК ближнего радиуса. "Калибр" не летит по прочерченной по карте прямой траектории, полёт корректируется исходя из особенностей местного рельефа, наличия у противника средств ПВО и средств радиоэлектронной разведки: если электроника "Калибра" фиксирует излучение комплексов ПВО или средств РЭБ, ракета моментально меняет траекторию и перестраивает программу управления полётом.

Несколько лет назад американский эксперт Ян Уильямс, описывая впечатления американских военных от наблюдения за пусками "Калибра" по цели, сказал, что "после боевого применения от цели не осталось ничего". Крылатая ракета оснащена осколочно-фугасной или проникающей боевой частью массой до 500 килограммов. Модернизированная ракета "Калибр-М", по некоторым данным, получит доработанную боевую часть, а её масса увеличится с 500 до 800 килограммов.

Аналитики Центра исследований внешней политики США в Филадельфии отмечали высокий потенциал оперативного применения "Калибров". Ракеты, закрытые в герметичные контейнеры, можно использовать оперативно и в течение длительного времени, их можно адаптировать под любой носитель, а также формировать специальную, не программируемую заранее карту полёта. Таких возможностей сегодня не имеет ни одна крылатая ракета в мире.

Фото © ТАСС / Минобороны РФ Какой будет следующая версия ракеты "Калибр"? 0 Гиперзвуковой Сверхзвуковой С повышенной дальностью С наземным стартом

Авторы Евгений Жуков