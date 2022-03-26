5 особенностей ракет "Калибр", которые удивили США и НАТО после "Операции Z" Оглавление Особенность № 1. Крылатая ракета "Калибр" — угроза силам США и НАТО в любой точке мира Особенность № 2. Ракету "Калибр" практически невозможно перехватить Особенность № 3. Под "Калибр" можно адаптировать практически любой носитель Особенность № 4. У "Калибров" высокая дальность, их можно применять массово Особенность № 5. Большой потенциал для роста и модификаций Применение крылатых ракет этого типа в ходе "Операции Z" показало, что Российская армия может нейтрализовать любого противника на расстоянии. 50564 50564 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

25 марта на утреннем брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" был нанесён удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Несколько дней назад Конашенков рассказывал, что 19 и 20 марта из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе Российская армия уничтожила цеха по ремонту украинской бронетанковой техники. По мнению бывших американских военных, применение ракет "Калибр" (в классификации НАТО — SS-N-27 Sizzler, англ. "Пекло". — Прим. Лайфа) будет изучаться Пентагоном и НАТО самым пристальным образом по целому ряду причин.

Особенность № 1. Крылатая ракета "Калибр" — угроза силам США и НАТО в любой точке мира

В 2015 году, когда корабли Каспийской флотилии ВМФ России впервые применили "Калибр-НК" для выполнения боевой задачи, американские аналитики написали, что "характеристики ракеты позволяют сделать вывод о её глобальной дальности". Делая это заявление, они, разумеется, имели в виду, что корабли и подводные лодки ВМФ России при выходе в район проведения боевой операции могут поразить любую цель в пределах дальности действия комплекса. Учитывая, что российский флот может действовать в любом регионе мира, дальность ракеты действительно становится глобальной. Точные характеристики её неизвестны, однако, по некоторым данным, речь может идти о пусках на 2500–2700 километров. В 2019 году некоторые СМИ сообщали, что дальность ракеты может быть увеличена практически вдвое. Когда это произойдёт, дальность действия "Калибра" может составить до 4–4,5 тыс. километров, что значительно больше, чем у самой массовой крылатой ракеты США ("Томагавк").

Особенность № 2. Ракету "Калибр" практически невозможно перехватить

Высокая эффективность данных ракет объясняется не только их технологичностью, но и скрытностью применения. "Калибр" — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, при запуске с любого носителя она летит по особой траектории. Подполковник войск ПВО СССР Геннадий Самсонов пояснил, что малозаметности крылатых ракет уделялось особое внимание, значительного прогресса в этом отношении отечественные разработчики достигли ещё во время разработки комплекса "Рельеф".

Габариты, корпус, двигатель и система управления ракетой проектировались таким образом, чтобы её было невозможно перехватить существующей системой ПВО вероятного противника. Ракета шла на высоте примерно метров 70–80, а на некоторых участках полёта и ниже. Засечь её можно было только за пару секунд до попадания в цель Геннадий Самсонов Подполковник войск ПВО СССР

Особенность № 3. Под "Калибр" можно адаптировать практически любой носитель

В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019–2020 годах. По словам министра обороны, эти меры принимаются в связи с тем, что США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Конкретных цифр в Минобороны тогда не называли, однако в 1988 году, непосредственно перед уничтожением готовых и испытанных комплексов "Рельеф", уже имелись ощутимые результаты.

Запуск крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки "Колпино". Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

На пусковой платформе комплекса "Рельеф" размещалось до шести крылатых ракет. Запас хода военного тягача с ракетами составлял 850 километров, а фактическая дальность ракет, у которых было куда меньше ограничений по массе и габаритам, увеличивалась практически до четырёх тысяч километров. С учётом технологий, изученных в ходе боевого применения на морских носителях, эти показатели, по некоторым данным, могут быть серьёзно увеличены. Помимо кораблей и наземных пусковых платформ российские разработчики много лет назад представили крылатую ракету 3М-14АЭ (экспортную модификацию известной крылатой ракеты с возможностью установки на боевые истребители). Одной из особенностей этой ракеты, по некоторым данным, стал блок спутниковой навигации, с помощью которого ракету можно не просто навести на нужный объект, но и построить специальную карту полёта, фактически "закидывая" почти полуторатонный боеприпас "в форточку" потенциальному противнику.

Особенность № 4. У "Калибров" высокая дальность, их можно применять массово

После нескольких случаев успешного боевого применения "Калибров" по целям в Сирии американский аналитик Фарзид Надими сделал вывод, что Российская армия оказалась способна "вываливать по 12 тонн взрывчатки за один раз на нужные цели без риска для операторов". При этом Надими заключил, что значительную часть полёта над ближневосточными странами в 2015 году "Калибры" провели на высоте 15 метров, что критически ниже любых средств обнаружения. Точность поражения при этом составляла от трёх до пяти метров.

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с надводного корабля. Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Аналитики Центра исследований внешней политики США в Филадельфии проанализировали возможности российских "Калибров" и пришли к выводу, что эти ракеты обладают высоким потенциалом оперативного применения, то есть их можно применять быстро и длительно, успевай только подвозить новые ракеты. В 2015 году корабли Каспийской флотилии ВМФ России применили всего 26 крылатых ракет, а сегодня с учётом наращивания численности группировки всех флотов количество одновременно применяемых "Калибров", как отмечают американские аналитики, может увеличиться кратно.

Особенность № 5. Большой потенциал для роста и модификаций

Помимо самих ракет "Калибр", над которыми российские разработчики, вне всякого сомнения, ещё поработают, важно отметить и другую деталь. Ракета загружается в универсальную пусковую установку — специальный контейнер, который можно установить не только на надводный корабль, но и на крупную подлодку, например атомоходы проекта 949А "Антей". Четыре атомные подлодки этого типа военные собирались модернизировать уже к 2025 году. Если всё пройдёт по плану, то каждая из таких субмарин (всего на флоте их пять) получит 72 крылатые ракеты "Калибр". Это почти втрое больше, чем несут все корабли Каспийской флотилии ВМФ России, наносившие удары крылатыми ракетами в 2015 году.

На каком носителе "Калибр" будет эффективнее всего? 0 На корабле/подлодке На самолёте На наземной пусковой установке

Авторы Сергей Андреев