Что известно о секретной ракете Х-31ПМ, подавившей ПВО Украины Оглавление Высокоточное оружие "Операции Z" Крылатые ракеты рвутся в бой "Гончая" против "Авакса" Уникальная ракета была принята на вооружение несколько лет назад, а её характеристики долгое время оставались неизвестными. 76178 76178 Ракета Х-31ПМ. Обложка © YouTube / Минобороны России

Высокоточное оружие "Операции Z"

Точечные удары по военной инфраструктуре Украины стали одной из особенностей специальной операции, которая изумила зарубежных экспертов. Применение такого оружия позволило практически полностью лишить ВСУ военно-воздушных сил и нарушить логистику сразу на ряде направлений. В начале марта 2022 года появились первые сведения о том, что среди прочего вооружения российские ВКС впервые применили новейшую противорадиолокационную ракету Х-31ПМ. Предыдущую модификацию ракеты с дальностью пуска в 150 километров зарубежные военные аналитики назвали "Криптоном". Это прозвище ракета получила за характерный белый след, который, как и характерное белое свечение инертного газа, едва заметен.

Базовая версия ракеты Х-31 была принята на вооружение в конце 80-х и позволяла истребителям МиГ-29 и Су-27 подавлять любые объекты на территории вероятного противника. Всего было создано несколько модификаций: противокорабельная ракета Х-31А, Х-31АД с увеличенной дальностью пуска, а также Х-31П — ракета с пассивной головкой самонаведения, "считывающая" излучение от радиолокаторов противника. Версия Х-31ПМ, применённая в начале марта российскими ВКС по объектам украинской армии, — самая современная модификация, появившаяся у лётчиков всего несколько лет назад.

Крылатые ракеты рвутся в бой

Точных данных о том, какие цели на территории Украины могла уничтожить Х-31ПМ, пока нет. Строго говоря, учитывая характеристики ракеты, эти цели могут быть какими угодно — дальность пуска новой ракеты возросла почти вдвое по сравнению с советскими модификациями и составила около 300 километров вместо 170. Целью Х-31ПМ на территории Украины могли стать любые военные объекты, на которых включали радиолокатор. В этом смысле полностью оправдывается другое прозвище ракеты, появившееся с лёгкой руки американских военных аналитиков, — Bloodhound (англ. "ищейка").

Последнее, по словам бывшего военного лётчика 2-го класса Андрея Овчинникова, наиболее точно отражает боевые возможности ракеты.

Эту ракету часто называют "глухой", потому что, если она захватила цель, она летит к ней, как гончая на охоте. Набор электроники на борту позволяет отсекать все лишние "шумы". Если противник активно пытается ставить помехи, то ракета "закрывается" и после набора скорости точно идёт к цели, а вероятность выхода из строя при этом практически равна нулю. Это уникальное оружие, которое и высокоточное, и высокоинтеллектуальное одновременно Андрей Овчинников бывший военный лётчик 2-го класса

Другое неофициальное прозвище ракеты, которое в начале 90-х дали этому типу ракет американские лётчики, — Shadow (англ. "тень"). Так уникальные ракеты назвали за способность подлетать к цели, не излучая ни единого сигнала.

Применение таких ракет (и аналогичных им) за время "операции Z" позволило практически моментально лишить украинскую армию всей системы ПВО. Перехватить эту ракету практически невозможно — точных данных о скорости Х-31ПМ нет, однако предыдущая модификация ракеты могла развивать скорость в 3,5М (4200 километров в час), что затрудняет её уничтожение даже современными средствами ПВО. Украинской ПВО (точнее, тому, что от неё осталось после применения высокоточного оружия) перехватить эти ракеты особенно тяжело, поскольку вся сеть противовоздушной обороны была построена ВСУ на обломках советских комплексов.

"Гончая" против "Авакса"

С самого начала "операции Z" применение высокоточного оружия стало одним из козырей российской армии. Благодаря универсальности таких ракет применять их можно с самолётов любого типа — для этого подходят и фронтовые бомбардировщики Су-34, и истребители Су-35. Отчасти благодаря ракетам этого типа незадолго до начала спецоперации из воздушного пространства Украины исчезли все самолёты радиоэлектронной разведки США и НАТО.

Ракета Х-31ПМ. Фото © YouTube / Минобороны России

И хотя они старательно и регулярно открещиваются от самой идеи по защите Украины, до начала "операции Z" самолёты AWACS (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), E-3A Sentry и разведчики RC-135W Rivet Joint регулярно дежурили в небе над Донбассом. Полученные данные об активности армий ДНР и ЛНР, вероятно, передавались украинским военным, однако после того, как российская армия применила высокоточное оружие, а самолёты ВКС завоевали господство в воздухе над территорией страны, самолёты США и НАТО проводят разведку исключительно с территории Польши.

Помимо уже прозвучавших заявлений о том, что защита Украины "не соответствует духу НАТО", у США и ВВС Альянса есть сугубо прагматические соображения, по которым "аваксы" и самолёты-разведчики держатся подальше от воздушного пространства страны. Эта причина — особенность Х-31ПМ, благодаря которой ракета может наводиться на излучение от таких самолётов. Американские и натовские AWACS оснащены параболической антенной, которая позволяет обнаруживать большое количество разных целей на расстоянии в несколько сотен километров. Однако вместо того, чтобы становиться "дальней рукой" ВВС в случае боевых действий, излучение огромной антенны стало "красной точкой" на корпусе таких самолётов.

Официальных данных о тактике применения ракет Х-31ПМ не публиковалось, однако, по некоторым сведениям, такие ракеты могут применять "роем". Групповой пуск позволяет звену истребителей из десяти машин подавить ПВО целого района. Ключевая особенность Х-31ПМ состоит в том, что ракеты можно применять против систем ПВО любого типа — как старых советских, так и современных комплексов НАТО, работающих на совершенно других частотах и с другими параметрами.

Почему США опасаются ракет Х-31ПМ? 0 Большая дальность полёта Возможность применять против любых систем ПВО Сложность обнаружения и уничтожения Всё сразу

Авторы Сергей Андреев