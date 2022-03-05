6 особенностей "Операции Z", которые удивили американцев Оглавление Особенность № 1: "Операция Z" — это лучший пример использования высокоточного оружия Особенность № 2 — Российская армия не воюет с народом Особенность № 3 — умение быстро выводить из строя всю линию коммуникаций Особенность № 4 — боевая авиация работает при любой погоде Особенность № 5 — лояльность местного населения Особенность № 6 — американцы не знают, что значит Z на российской технике С начала операции Российская армия нейтрализовала более тысячи объектов военной инфраструктуры ВСУ. Военные специалисты из США отмечают, что равных "Операции Z" по профессионализму в мире ещё не было. 345857 345857 Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Особенность № 1: "Операция Z" — это лучший пример использования высокоточного оружия

После того как первые зарубежные специалисты стали изучать особенности российской "Операции Z", стало появляться немало деталей, никак не связанных напрямую с действиями Российской армии. К примеру, бывшие командующие войсками США внезапно вспомнили про доклад "Как нам воевать с русскими" Ассоциации армии США (AUSA) — стратегического консультанта Пентагона. В нём, как выяснилось, давно отражены как возможности Российской армии, так и расхождения между ожиданиями аналитиков НАТО и действительностью. Оказалось, что российские военные действуют совсем не так жёстко, как силы НАТО и США в последних трёх военных кампаниях, а тактика применения боевой техники разительно отличается. Американцев удивило, что в "Операции Z" Российской армии удалось в буквальном смысле слова проломить брешь в обороне противника высокоточным оружием, что стало неприятным сюрпризом для военных в США и НАТО, поскольку для всех стало очевидно: дальности пуска такого оружия достаточно, чтобы уничтожить любые цели.

Эти же особенности отметил бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер. В одном из интервью он заявил: "Для Украины всё кончено. Им нечего противопоставить России. Им долгое время внушали, что они могут сражаться с Россией, им поставляли вооружение, которое было моментально уничтожено на складах". Это, как отмечает Риттер, позволило России менее чем за сутки уничтожить украинскую систему ПВО.

Радиолокационная станция, повреждённая в результате ракетных ударов на украинском военном объекте под Мариуполем. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Особенность № 2 — Российская армия не воюет с народом

С самого начала "Операции Z" на Украине в Минобороны не раз подчёркивали, что вооружённые силы не наносят ударов по гражданским целям и уничтожают исключительно объекты военной инфраструктуры. Это подтверждалось не раз. Военный аналитик Королевского колледжа Лондона Роб Ли отметил, что действия Российской армии "удивили даже тех, кто десятки лет посвятил военной службе".

— В точечном порядке и весьма эффективно выполняются поставленные задачи, но нельзя даже намекнуть на то, что Россия сокрушает всё на своём пути, — говорит Ли. Также, по его словам, американские и британские аналитики, которые хорошо знают, как действуют силы США и НАТО, "удивлены качеством действий Российской армии и не могут найти объяснений, почему всё развивается настолько успешно".

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, который разрабатывал в своё время ряд спецопераций США и хорошо осведомлён о возможностях Российской армии, отметил, что все нужные выводы сделал ещё во время сирийской операции Вооружённых сил России. Дептула пояснил, что наземные силы мастерски координируют действия с авиацией. Он также добавил, что у России одна из самых лучших систем ПВО на планете, которая позволяет "запечатать любое воздушное пространство".

Особенность № 3 — умение быстро выводить из строя всю линию коммуникаций

2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесён удар высокоточным оружием в городе Киеве.

Последствия взрыва у телевышки в Киеве. Фото © Getty Images / State Emergency Service of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

При этом Минобороны РФ ещё 1 марта предупредило о грядущей операции и призвало граждан Украины, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Это ещё раз о том, что удары ни в коем случае не наносятся по гражданским объектам Украины, главная и единственная цель Российской армии — военная инфраструктура. 72-й центр информационно-психологических операций, или "Украинская фабрика лжи", ответственен за массированные информационные атаки на ряд российских госучреждений, за звонки гражданам РФ с угрозами физической расправы, за фейковые сообщения о минировании вокзалов, школ, детсадов и прочих объектов социальной инфраструктуры. Это подразделение, по некоторым данным, проводило работу под непосредственным контролем британских специалистов, имеющих многолетний опыт создания фейков и проведения психологических операций.

Особенность № 4 — боевая авиация работает при любой погоде

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что Россия завоевала господство в воздухе над территорией Украины. По словам военных экспертов США, боевые вертолёты Российской армии представляют серьёзную угрозу. В "Операции Z" задействована техника разных типов, которая отлично вооружена и бронирована. Но самое главное — она способна одинаково эффективно выполнять задачи в разных условиях. Она может сражаться ночью и даже в плохую погоду. Передовые ракеты, которыми оснащены российские вертолёты, успешно выводят из строя вертолёты противника. Высокая эффективность российской авиации озадачила экспертов Reuters, и издание даже опубликовало материал с заголовком "Что случилось с ВВС России? Официальные лица США, эксперты в тупике". В этом тексте Reuters, наплевав на все методички, пишет, что "Москва действовала гораздо более деликатно со своей авиацией, настолько, что официальные лица США не могут точно это объяснить".

Фото © Getty Images / AP / Alexander Zemlianichenko Jr

Особенность № 5 — лояльность местного населения

Несмотря на многолетнее оболванивание и пропаганду в украинских медиа, население встречает российских военных, а также подразделения ДНР и ЛНР как освободителей. Местные жители от Херсона и Бердянска до Мариуполя и пригородов Киева отмечают, что этого момента ждали восемь долгих лет. По словам украинцев, слухов о том, что скоро в городе появится Российская армия, было достаточно, чтобы из населённых пунктов мгновенно исчезло не только большинство украинских военных, но и бойцы нацбатов.

Последние, по словам жителей Украины, кошмарили местное население все восемь лет: угоняли машины, насиловали женщин, воровали имущество и даже еду из магазинов под предлогом "защиты". Аналитики издания The Conversation удивились эффективности российской пехоты, появившейся "под самым носом у нацбатов", и задались вопросом: "Как Российская армия стала настолько эффективной?" Отношение местного населения и скоординированные действия Российской армии, как пишет The Conversation, стали причиной "совершения множественных ошибок" украинской военной машиной, а эффективность националистических батальонов против регулярной, хорошо обученной и вооружённой армии оказалась практически нулевой.

Особенность № 6 — американцы не знают, что значит Z на российской технике

Этим вопросом задаются ведущие СМИ и медиа западного мира: Independent, Times, Mirror, Metro, Task & Purpose и многие другие. В Минобороны России хранят молчание, однако "Операция Z" продолжает развиваться, а военная техника с уникальными тактическими знаками уверенно продвигается по территории Украины, практически не встречая сопротивления. При этом самые авторитетные западные СМИ, чья специализация — военная техника и её вероятное применение, делают крайне абсурдные заявления. К примеру, аналитики Task & Purpose из числа бывших морпехов и разведчиков предполагают, что Z — это адаптированный вариант кириллической буквы И. Ничего по поводу знаков Z не смог сказать и бывший командующий Армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В чём особенность "Операции Z"? 0 Удары наносятся только по военным объектам Эффективно применяется высокоточное оружие Лояльность местного населения Всё сразу

Авторы Сергей Андреев