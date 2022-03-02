Отлетались: Почему "Байрактары" не помогли ВСУ остановить российские войска Боевую эффективность этих машин ещё предстоит оценить, но некоторые выводы можно сделать уже сегодня. 1 марта, 21:40 68595 68595 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

"Байрактары" не дали огня

Турецкие ударные дроны "Байрактар" находятся на вооружении ВСУ с весны 2021 года. В декабре того же года их впервые применили по одиночной цели, однако первое боевое использование дронов оказалось смазано — во время удара никто не погиб, а ущерб технике удалось ликвидировать с помощью сварочного аппарата и пары гаечных ключей. Серьёзную угрозу "Байрактары" представляли для военных ДНР и ЛНР — беспилотники с ракетами на борту могли наносить удары, не подлетая к зоне разграничения войск. Однако после начала "Операции Z" и огневой поддержки Российской армии угроза от турецких ударных дронов, используемых ВСУ, практически сошла на нет.

Бывший заместитель командующего 74-й радиотехнической бригады ПВО Киевского военного округа, подполковник запаса Евгений Мартыненко пояснил, что малоразмерная цель для подготовленной армии не может быть помехой.

Такой беспилотник может быть опасен только в одном случае: когда его нечем сбивать. В ДНР и ЛНР испытывали некоторый дискомфорт от присутствия этих машин в зоне конфликта, но, как только появилась Российская армия, все беспилотники "Байрактар" куда-то исчезли, их над Донбассом больше нет в принципе Евгений Мартыненко Бывший заместитель командующего 74-й радиотехнической бригадой ПВО Киевского военного округа

"Байрактар" Киеву не помощник

После того как российские войска вплотную приблизились к столице Украины, стало понятно, что реальная боевая эффективность "Байрактаров" практически равна нулю. Причина проста: вместе с колонной российских войск двигается не только бронетехника, но и комплексы прикрытия — "Тор" и "Панцирь", которые включаются в работу всякий раз, когда это необходимо. Учения с применением комплексов Российская армия проводит регулярно, и никаких различий между учебной стрельбой и боевым применением в ходе "Операции Z" для военных нет — механизм реагирования остаётся прежним.

Оперативно увеличить группировку "Байрактаров" на киевском направлении у ВСУ не получилось — почти все аэродромы и базы, где размещались ударные беспилотники, были уничтожены высокоточным оружием Российской армии. При этом под ударом оказались не только сами беспилотники, но и всё оборудование, которое ВСУ получили вместе с ударными дронами, — пункты управления, хранилища с топливом и многое другое.

Эрдоган не поспешит на помощь

По некоторым данным, на Украине уцелели три-пять беспилотников этого типа. Всего для ВСУ закупалось 12 машин, и большая их часть, включая версии для военно-морских сил, были уничтожены высокоточным оружием. Докупить ещё десяток страна не может — перекрыты не только каналы поставки, но и отсутствуют деньги на эти цели. В 2018 году контракт на покупку шести беспилотников Bayraktar TB2 и трёх станций управления к ним обошёлся Украине в 70 млн долларов. Позднее несколько американских источников, включая Bloomberg, сообщали, что для ВСУ могут докупить ещё "более двух десятков машин". Если президент Украины Владимир Зеленский вернётся к этому вопросу сейчас, то стране потребуется не менее 150–200 млн долларов, чтобы контракт был подписан. Однако быстро получить "Байрактары" нельзя — производство одного беспилотника занимает примерно месяц, то есть получить машины Украина сможет в лучшем случае к началу майских праздников. Единственный способ экстренно помочь украинским войскам — снять беспилотники с боевого дежурства турецкой армии, а на это президент страны Реджеп Эрдоган, скорее всего, не пойдёт.

Обнуление "Байрактаров"

Другой важной особенностью "Операции Z" стала практически полная потеря ВСУ управляемых ракет, которые могли применяться с "Байрактаров". Вероятно, боеприпасы, как и резервуары с топливом, размещались в одном и том же месте, а это, по мнению бывшего командира расчёта ПВО 18-й особой зенитной ракетной дивизии СССР Петра Кудасова, говорит о подготовке беспилотников к боевому применению по всей линии разграничения.

Я мельком изучил данные Минобороны об уничтожении объектов и пришёл к выводу, что ВСУ готовились к переброске большого количества беспилотников, даже, вероятно, всех, в Донбасс. Если бы это произошло, последствия были бы непрогнозируемы, поскольку у ДНР и ЛНР не было ничего из приличного оружия и средств ПВО. Это раскрывает истинные возможности беспилотника: воевать там, где никто не может помешать. А как только включаются более-менее приличные средства противодействия, "Байрактар" растворяется, как сахар в кофе Пётр Кудасов Бывший командир расчёта ПВО 18-й особой зенитной ракетной дивизии СССР

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что боевая авиация России завоевала господство в воздухе над территорией Украины. Это значит, что боевое применение "Байрактаров" прекращается. "Обнуление" турецких БПЛА подтвердило одну из главных заповедей: без современных комплексов ПВО и точечных ударов по военной инфраструктуре не обходится ни одна операция. После проведения "Операции Z" украинским военным (если вооружённые силы страны вообще будут существовать) придётся серьёзно поразмыслить над тем, как восстанавливать свой военно-воздушный флот. Многие зарубежные и отечественные эксперты считают, что ударным дронам после уничтожения на украинских аэродромах не будет места не только в Незалежной, но и в других государствах. Как только зарубежные аналитики проведут исследования и подтвердят нулевую эффективность "Байрактаров" против подготовленной армии, рынок ударных беспилотников может ждать крах.

Почему Украина не смогла использовать "Байрактары" для атаки на Донбасс? Не успели Не хватило опыта Не понимали, как правильно использовать

Авторы Сергей Андреев