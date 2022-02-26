Что означает Z и V на российской военной технике Оглавление Знаки на военной технике Специальная военная операция Почему именно буква Z? World War Z и таинственный "омикрон" Необычный опознавательный знак стал причиной споров зарубежных и российских военных аналитиков. 2107226 2107226 Военная техника на выезде из города. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Знаки на военной технике

На большинстве кадров движения российской техники, задействованной в специальной военной операции, пользователи обнаружили на машинах странные опознавательные знаки. Отметки Z, V и нанесённые латинские буквы "гамма" с лёгкой руки интернет-экспертов тут же окрестили "уникальными боевыми номерами с особым смыслом". Чуть позже появилась и "расшифровка" символа: Z — значит запад, направление, в котором двигаются российские военные. Однако при первой же проверке этой теории возникает проблема: запад по-английски пишется west (или western, если речь идёт о "западном направлении").

Первые фотографии танков и другой бронетехники с нанесённой на броню белой краской латинской буквой Z поначалу объясняли тем, что специальная военная операция по поддержке ДНР и ЛНР должна была начаться ещё 22 февраля. Если писать эту дату цифрами, то выглядит действительно красиво — 22.02.2022. С лёгкой руки тех же интернет-экспертов из телеграм-каналов вероятная дата начала специальной военной операции была названа "днём Z". Позднее техника с буквой Z появилась на территории Украины, однако вместе с ней там же появились танки и бронемашины с другими обозначениями, что сбило с толку и простых людей, и тех, кто интересуется военной техникой.

Специальная военная операция

Минобороны России, вероятно, не станет объяснять происхождение и смысл символов на технике. Во всяком случае, до окончания специальной военной операции. Этому есть логичное обоснование: всякий номер или обозначение придумываются специально и нужны для того, чтобы идентифицировать технику. Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Сергей Кувыкин отметил, что тактические номера присваиваются каждому подразделению вне зависимости от того, где военные находятся.

Тактические номера присваиваются каждому подразделению. На учениях могут использоваться одни, при проведении специальных операций — другие. Часто подразделениям присваиваются символы — буквы, геометрические фигуры и многое другое. Всё это нужно, чтобы различать подразделения между собой Сергей Кувыкин Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса

Другая причина нанесения таких знаков на бронетехнику, по словам Кувыкина, может крыться в разделении наступающих подразделений.

У каждой тактической группы всегда свои приказы. Они могут не пересекаться с другими соединениями. Для того чтобы выделять тех, кто точно должен работать в назначенной зоне, рисуют такие знаки. Z в квадрате, Z в круге, Z со звёздочкой или просто буква — всё это может иметь определённый замысел, главная задача которого — убедиться, что войска находятся там, где должны Сергей Кувыкин Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса

Почему именно буква Z?

Z — не единственный опознавательный знак, нанесённый на броню российской военной техники. Некоторые подразделения имеют знак V (его объясняют как "победа" или "победная группировка") — такая белая "галочка" наносится на множество видов техники, от ударных вертолётов до самоходных артиллерийских систем и танков. Аналитики американского издания Task & Purpose предположили, что колонны техники с нанесённой буквой Z и треугольной маркировкой могут иметь разные тактические задачи и продвигаются в разные районы Украины в ходе специальной военной операции.

Об истинном предназначении символов не знают и высшие американские чиновники, ранее командовавшие крупными оперативными соединениями. Природу появления символов отказался пояснить генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе и один из самых авторитетных специалистов по Российской армии. Максимально реалистичное предположение сделал военный аналитик Роб Ли из Королевского колледжа Лондона. Он заявил, что разные знаки должны помочь военным регулировщикам разделять военную технику "на каком-то важном отрезке движения".

При этом Ли пояснил, что нечто похожее в целях координации использовали военные из 101-й Воздушно-десантной дивизии и солдаты 506-го Парашютно-пехотного полка, рисовавшие на своей технике игральные карты разных мастей.

World War Z и таинственный "омикрон"

Англоязычные пользователи Reddit и YouTube, обсуждающие видео с российскими военными, заметили ещё одно обозначение. Боевые танки и бронетехника с белым кругом, который обозначает латинскую букву "омикрон", почти не попадают в объективы камер мобильных телефонов. Пользователи YouTube в духе конспирологов пишут про "таинственную армию, которая должна взять некий город в кольцо". Разумеется, никаких убедительных доказательств этого нет, а в комментариях пользователи шутят, что всех военных позвали на съёмки нового фильма "Война миров Z".

Видео © ianed.ru

Большинство пользователей отмечает, что некоторая техника помимо разных опознавательных знаков имеет и различный камуфляж. Так, техника со знаками Z окрашена в тёмно-зелёный, "штатный" цвет военной техники, техника с двумя буквами Z имеет деформирующий камуфляж, техника с Z в треугольнике частично имеет зимний камуфляж, а колонны с опознавательными знаками "омикрон" отличаются смешанным составом военной техники: не только танки и бронетранспортёры, но и машины, вероятно, предназначенные для обеспечения специальной военной связи. Официальных комментариев по поводу отличий техники в Минобороны России пока не дают.

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Авторы Сергей Андреев