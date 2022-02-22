Из всех орудий: Какое запрещённое тяжёлое вооружение использует Украина для атаки на Донбасс Украинская армия применяет оружие там, где использовать его было запрещено. Факты использования такого оружия намеренно скрываются, однако мирные жители гибнут почти каждый день 21 февраля, 21:40 92-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины. Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV

Минские соглашения

21 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ситуация в регионе не просто сложная, а критическая. По словам Басурина, десятки тысяч людей в республике остались без питьевой воды. Киев не комментирует заявления ДНР, однако для того, чтобы парализовать нормальную жизнь в двух непризнанных республиках, украинская армия использует оружие, которое запрещено Минскими соглашениями. Несколько лет подряд от масштабного нарушения этих договорённостей Украину сдерживали наблюдатели, которые периодически фиксировали у линии фронта артиллерию и тяжёлые миномёты, которых там быть не должно. Однако, по мнению военных специалистов, для решающего броска на Донецк и Луганск Киев может задействовать весь арсенал, накопившийся за восемь лет.

О применении запрещённого вооружения киевскими силовиками МИД России говорил ещё год назад: на апрельском брифинге представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Вооружённые силы Украины не снижают интенсивности обстрелов мирных населённых пунктов, включая пригороды Донецка.

Активно используются запрещённые Минскими соглашениями вооружения, включая крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки. Киев продолжает стягивать в регион технику и войска Мария Захарова Представитель МИД России

Бывший командующий артиллерийским подразделением Киевского военного округа, полковник запаса Евгений Кулишенко отметил, что в 2014 году для штурма двух областей Юго-Востока Украина стянула огромную группировку с артиллерией различного калибра.

У ВСУ в 2014 году артиллерия была приличной — около полутора тысяч различных вооружений. Что-то за восемь лет отремонтировали, что-то со складов достали. Если дело дойдёт до штурма Донецка, то они бросят в бой всё, что у них есть, чтобы исполнить эту авантюру. Большое опасение вызывает наличие артиллерии крупного калибра, которая попала под ограничения. В первую очередь это САУ "Пион", "Гиацинт" и всё, что способно передвигаться самостоятельно и стрелять. Этим оружием можно много бед наделать Евгений Кулишенко Бывший командующий артиллерийским подразделением Киевского военного округа, полковник запаса

Вооружение, запрещённое Минскими договорённостями. Инфографика © LIFE

Война за свет и воду

По сообщениям источников и официальных ведомств ДНР, с ночи 21 февраля ВСУ проводят массированный артиллерийский обстрел с разных позиций. В результате попадания снарядов большого калибра нарушена вентиляция в шахте "Лидиевка" в Донецке, жители 814 домов остались без света из-за обстрела посёлка шахты "Трудовская". Помимо жилых домов атаке подверглись и критически важные объекты: из-за обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая снабжает питьевой водой весь город и окраины. Помимо этого нарушено магистральное электроснабжение: в результате обстрела повреждена ЛЭП в Петровском районе Донецка.

Известно, что артиллерийским огнём ВСУ уничтожена одна из подстанций, которая питала электричеством Васильевскую насосную станцию. От неё питьевую воду получает свыше миллиона человек не только в ДНР, но и на подконтрольных Киеву территориях.

Бывший командир спецназа ГРУ, майор запаса Сергей Волков отметил, что тактика использования артиллерии ВСУ не меняется с 2014 года, когда Донецк пытались уничтожить в ходе наступления.

Восемь лет назад было две показательные истории. Первая — это использование артиллерии по критически важным объектам. Стреляли по очистным сооружениям, водопроводу, газопроводам, пожарные части уничтожали, чтобы последствия обстрела нельзя было ликвидировать. Сейчас ситуация похожая, но основной удар, на мой взгляд, ещё впереди Сергей Волков Бывший командир спецназа ГРУ, майор запаса

По словам Волкова, когда Киев решится на денонсацию Минских договорённостей и перейдёт к полномасштабному наступлению, первое оружие, которое могут применить, — это оперативно-тактические комплексы "Точка-У". Особенно масштабным применение таких комплексов было в августе 2014 года. Тогда ВСУ применяли особо опасный тип боеприпасов — ракеты с кассетной боевой частью. После отделения от носителя боевая часть взрывается, а крупные осколки разлетаются на несколько сотен метров, убивая всё живое. Тяжёлую технику такие ракеты не берут: кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения объектов инфраструктуры, например электростанций, топливных хранилищ и казарм с военными внутри.

Ряд экспертов отмечают, что почти треть от всего боекомплекта украинские силовики расстреляли ещё в 2014 году, однако в войсках осталось до пяти десятков таких ракет. Все они находятся на хранении в 19-й ракетной бригаде, а за применение этого оружия отвечают военные в/ч А4239 из города Хмельницкого. Бывший командир оперативно-тактического комплекса "Точка", майор запаса Андрей Постников пояснил, что применение уникального оружия украинской армией в 2014 году больше привело к сопутствующему ущербу, чем к реальному.

Украинская армия надеялась, что использование ракет поможет переломить ход боевых действий. Но ракеты хранились много лет. Поэтому боеприпасы падали в огородах у мирных жителей, на дороги и где угодно, но не там, где нужно. Там гибли дети, взрослые, которые шашлыки на даче жарили. Это оружие для запугивания и уничтожения мирного населения, но никак не для точечных ударов. За восемь лет ВСУ поучились их применять, но ракеты от этого лучше не стали: почти у всех вышли сроки хранения, поэтому люди, которые хорошо знают возможности этой техники, всерьёз опасаются, что украинская армия просто будет лупить ими по Донецку на свой страх и риск Андрей Постников Бывший командир оперативно-тактического комплекса "Точка", майор запаса

Постников добавил, что дальность пуска комплекса "Точка-У" составляет около 100 километров, поэтому зафиксировать его применение можно только постфактум, когда ракета будет поражать цель. Перемещать для этого ракеты вплотную к линии разграничения не обязательно, однако бывшие ракетчики утверждают, что для надёжности украинские "точки" могут использовать в стрельбе на среднюю дистанцию.

Эксперты и аналитики, в том числе и за рубежом, считают, что для решающего штурма для окружения Донецка и Луганска ВСУ могут привлечь не только танки и бронетехнику, но и вообще всё тяжёлое вооружение, которое осталось в войсках и находится в исправном состоянии.

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Авторы Сергей Андреев