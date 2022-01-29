Если завтра наступление: сравниваем противотанковые комплексы США, НАТО и России Американские ПТРК "Джавелин" и шведские NLAW уже переброшены к линии разграничения в Донбассе, но их эффективность на поле боя вызывает вопрос. 28 января, 21:40 Пуск ПТУР "Корнет" со станка-треноги. Фото © Wikipedia

FGM-148 Javelin (США)

FGM-148 Javelin. Фото © Wikipedia

Поставки американских противотанковых комплексов Javelin осуществляются на Украину с 2018 года. В конце января 2022 года их количество было заметно увеличено — к 65 пусковым контейнерам с ракетами добавилось ещё около трёхсот. Этот комплекс был принят на вооружение Армии США в 1996 году, и, несмотря на почтенный возраст, оружие всё ещё в ходу. Российские специалисты, изучавшие возможности "Джавелинов" в середине нулевых, сразу после кампании США в Афганистане и Ираке, пришли к выводу, что перспектива применения такого оружия в вооружённых конфликтах будущего будет сохраняться.

Спустя некоторое время у "Джавелинов" начали массово появляться зарубежные клоны. Первым стал израильский Spike, затем противотанковый комплекс LMAT появился у Сил самообороны Японии, позднее аналогичное оружие спроектировали и приняли на вооружение в Южной Корее, КНР и Индии. В России мобильных комплексов ПТРК третьего поколения нет, и их разработкой активно не занимаются по целому ряду причин. Первая и самая главная — у американского "Джавелина" самая маленькая в классе дальность стрельбы. В ясную погоду ГСН ракеты захватывает и сопровождает цель на дальности до трёх километров. В ночное время эта дистанция сокращается вдвое, и такие ограничения, по словам ветерана спецназа ГРУ полковника запаса Антона Шаховского, могут спровоцировать ряд ошибок ВСУ, если дело дойдёт до наступления на Донбасс.

Исходя из того, как "Джавелины" применяли раньше, можно сделать вывод, что это оружие слабо подойдёт для наступательной операции. Подготовка комплекса к пуску занимает в некоторых случаях до десяти минут — там есть специальная система охлаждения головки самонаведения, то есть комплекс нельзя применять прямо с марша. Кроме того, дистанция в три километра или меньше — это серьёзный изъян, убрать который можно лишь тактикой применения. Американцы делают просто — они прижимают противника огнём на подавление и дают оператору время прицелиться. У ВСУ таких возможностей нет, поэтому и применять комплекс эффективно они смогут только в том случае, если им никто не будет отвечать Антон Шаховский Ветеран спецназа ГРУ, полковник запаса

По словам Шаховского, до момента захвата цели головкой самонаведения танк или бронетранспортёр, который собирается уничтожить расчёт, должен находиться в зоне видимости, что увеличивает шансы на гибель оператора "Джавелина" ещё до пуска ракеты.

NLAW (Швеция)

Противотанковые гранатомёты NLAW, доставленные на Украину из Великобритании, нельзя считать полноценным противотанковым оружием. Это нечто среднее между улучшенной версией РПГ-7 и "Джавелином", созданное в целях оптимизации процесса борьбы с техникой противника. По сути, NLAW — это обычная противотанковая граната, способная подрываться как над крышей танка, так и в боковой проекции техники поменьше. Но, в отличие от обычных противотанковых гранатомётов, особенно российских РПГ-7, NLAW пытались сделать сбалансированным оружием для работы в любых условиях.

Запуск NLAW. Фото © Wikipedia

Получилось с большим трудом — платой за мобильность и малый вес (NLAW весит меньше всех из своих потенциальных конкурентов) стала посредственная эффективность. По некоторым данным, кумулятивная струя может пробивать от 400- до 600-миллиметровой брони, что в условиях использования динамической защиты на танках считается недостаточным. Однако NLAW, как и "Джавелин", может поражать технику в самое слабозащищённое место — крышу. Проблема заключается в том, что для выстрела в крышу нужно настроить NLAW в специальный режим, а цель, как и в случае с "Джавелином", должна находиться в пределах видимости. Главный козырь шведского умного гранатомёта — малый вес и портативность, а также возможность стрелять из помещений.

Инженер-конструктор противотанкового вооружения Евгений Барсуков, изучавший системы противодействия бронетехнике ещё в 60-х годах, поясняет: NLAW можно рассматривать лишь как подручное средство борьбы с танками.

Его дальность маловата для полномасштабных наступательных операций — речь идёт о 600 метрах примерно, не более того. Им можно обороняться, например, чтобы танковые клинья разбить, если идёт прорыв. Но проблема в том, что даже советские танки хорошей оптикой оснащаются, оператор, вероятно, будет уничтожен с расстояния 1200–1300 метров прямой наводкой, если будет обнаружен. Евгений Барсуков Инженер-конструктор противотанкового вооружения

ПТРК "Корнет-ЭМ" (Россия)

Если ЛНР и ДНР запросят военную помощь у России, среди оборонительного вооружения, способного ослеплять беспилотники ВСУ, включая "Байрактары", могут появиться и противотанковые системы. Одна из новейших разработок комплекса — ракета 9М133ФМ-3. Её отличительная особенность — система наведения в луче лазера, которая заменяет операторам два изолированных провода на катушке. Проблема для любого танка или воздушной цели будет заключаться в том, что прямого облучения не происходит — цель до последнего момента не знает, что через пару секунд ракета её достигнет, а боевая часть будет приведена в действие.

Сравнение характеристик противотанковых комплексов США, Швеции и России

Про мобильность "Корнета" говорить пока не приходится — уверенно носить "треногу" с двумя ракетами (по 33 кг каждая) смогут далеко не все. Зато с оборудованной позиции этот комплекс может раскрыться по-настоящему. Дальность пуска ракет "Корнета" считается эталонной — в последней модификации она достигает 9800 метров. Как и ракеты "Джавелина" и NLAW, 9М133ФМ-3 перед контактом с корпусом танка делает небольшую "горку" и подрывается в самой слабой части техники — около крыши. Семи килограммов взрывчатки в этом случае достаточно, чтобы осколки и другие поражающие элементы пробили корпус танка сверху и уничтожили экипаж, параллельно задев внутреннее оборудование, а если повезёт — то и часть боекомплекта. Срыв ракеты с траектории, в отличие от ПТРК предыдущих поколений, считается маловероятным, поскольку в системе наведения "Корнета" применяется квантовый генератор лазерных лучей, позаимствованный у танка.

Главный недостаток "Корнета" — отсутствие ракеты с головкой самонаведения и специальной прицельной системы. Принцип его использования много лет не меняется: прицел нужно удерживать на цели до момента поражения, а расчёт в это время максимально уязвим для огня противника, поэтому применять "Корнеты" рекомендуют исключительно с замаскированных позиций. Если цель скроется из виду, то ракета может быть израсходована впустую. Считается, что компенсируется такой недостаток высокой бронепробиваемостью — тандемная боевая часть "Корнета" (когда заряды находятся друг за другом) может пробить до 1000-миллиметровой брони за динамической защитой. Это лучший и пока никем не превзойдённый показатель.

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