Предел самообороны: Какое оружие Россия может передать ЛНР и ДНР для защиты от Украины Такое решение станет ответом на переброску наступательного вооружения из США и стран НАТО к линии разграничения в Донбассе. 27 января, 21:40 Военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом "Корнет" во время учений подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии на полигоне Опук. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Наступление ВСУ

27 января официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что Киев может начать наступление после прибытия к линии разграничения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. За несколько дней до прибытия Залужного обстановка вдоль линии разграничения заметно осложнилась — мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 403 факта нарушения перемирия. Это максимальный показатель с начала года.

На подконтрольной Киеву части Донбасса сосредоточено значительное количество бронетехники, а его защитники с каждым днём фиксируют всё больше попыток провести авиаразведку. В совпадения в армиях ЛНР и ДНР не верят, отмечая, что подобное — последние приготовления перед полномасштабным наступлением. В МИД России считают "неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной", однако на территории республик находится больше 300 тысяч граждан России, для защиты которых в случае необходимости Россия может передать самопровозглашённым республикам оборонительное вооружение. И хотя начальник управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Ян Лещенко заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством противотанковых комплексов "Джавелин", чтобы массово применить их в случае боестолкновений в Донбассе, они получили достаточно оружия, с которым можно решиться на военную авантюру.

Оружие России

В октябре 2021 года ВСУ впервые применили в Донбассе турецкие беспилотники "Байрактар". Всего на вооружении украинской армии находится 12 таких беспилотников — это два ударных звена по шесть БПЛА в каждом. Эти машины могут стать остриём копья в вероятном наступлении. Эксперт РСМД Василий Кашин отмечает, что если запрос ЛНР и ДНР в адрес России на предоставление оборонительного вооружения поступит, то в первую очередь понадобится техника для нейтрализации БПЛА.

Современные средства ПВО им понадобятся прежде всего для борьбы с беспилотниками вроде "Байрактара". Имеющиеся у республик ЗРК "Оса" и "Стрела" бесполезны против них Василий Кашин Эксперт РСМД

Значительный упор, по словам подполковника запаса войск радиоэлектронной борьбы Евгения Калинина, будет сделан на средства контроля связи и радиотехнические комплексы.

Если запрос на предоставление военной помощи будет одобрен, в числе первых в Донбассе могут появиться комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки. Первый этап — развёртывание собственной связи и глушение связи противника, второй этап, если наступление начнётся, — специальные операции, при которых связи может лишиться вся группировка ВСУ вдоль линии разграничения. Современные комплексы, например "Палантин" и относительно недавно модернизированные вроде "Автобазы", могут лишить украинскую армию связи часа через три-четыре, если никакой суеты с их развёртыванием не будет Евгений Калинин Подполковник запаса войск РЭБ

Подразделение РЭБ "Палантин" на марше. Фото © Wikipedia / Mil.ru

В руководстве Донецкой Народной Республики приветствовали предложения российских политиков и сенаторов о поставках оборонительного оружия, а глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в первую очередь защитникам Донецка и Луганска потребуются средства для борьбы с высокотехнологичным вооружением, прежде всего с ударными беспилотниками.



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"Зоопарк" для ВСУ

Эксперты по безопасности считают, что если в Киеве уже приняли решение о наступлении на Донбасс, то нарушение Минских договорённостей потребует не только переброски тяжёлых вооружений, но и возможности их оперативного применения. Помимо ствольной артиллерии, которой у ВСУ с избытком ещё с советских времён, в ход могут быть пущены реактивные системы залпового огня. В ДНР переброску этих вооружений уже зафиксировали: представители республик отмечают, что РСЗО и танки для формирования ударных групп перебрасываются к линии разграничения последние несколько недель.

Если эта техника будет применена, то армии ЛНР и ДНР смогут нанести ответный удар по наступающим частям ВСУ с помощью российских РЛС "Зоопарк". Радиолокационный комплекс с точностью до нескольких метров определяет место стрельбы артиллерии или миномётных расчётов, а несколько режимов работы позволяют проводить разведку позиций вероятного противника без риска быть обнаруженным.

На поле танки грохотали

За несколько месяцев до вероятного наступления на Донбасс украинские военные получили серию крупных поставок противотанкового вооружения. В рамках военной помощи США и страны НАТО поставили на Украину ракетные комплексы FGM-148 Javelin, а также противотанковые ракеты NLAW, однако если ЛНР и ДНР запросят военную помощь у России, похожее оружие может появиться и у них. Ключевую роль в отражении атаки могут сыграть российские противотанковые комплексы "Корнет". Их грамотное использование, по словам ветерана спецназа ГРУ, майора запаса Сергея Марцевича, может заставить "захлебнуться" несколько волн наступления ВСУ.

Бронеавтомобили "Тигр" с противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1" на полигоне Алабино. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В таких условиях, как в Донбассе, наступающая сторона всегда будет нести более крупные потери, чем те, кто обороняется. Подходы к Донецку и Луганску просматриваются и хорошо контролируются, а дальности "Корнетов" достаточно, чтобы применять их массово и успешно. Кроме того, в республиках осталось полно ПТРК "Конкурс" и "Фагот", захваченных много лет назад у ВСУ в боях под Иловайском и Дебальцевом. Использовать такое оружие ребята умеют, поэтому украинским военным не стоит переоценивать себя и думать, что "на той стороне" им не готовят встречу Сергей Марцевич Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса

Марцевич добавил, что расчёты "Джавелинов" во время наступления на Донбасс ждёт и другой неприятный сюрприз. Если Россия начнёт поставку оборонительного вооружения, то в числе прочего окажутся и комплексы "Антиснайпер" — ночные прицелы, главная особенность которых заключается в обнаружении любой оптики и излучателей. По словам Марцевича, в таком прицеле визор "Джавелина" светится как яркий фонарик и уничтожение расчёта ПТРК будет лишь вопросом времени.

Оружейные новинки

Одним из новейших видов вооружения для Донбасса в случае наступления украинских военных может стать дрон-камикадзе "Ланцет". Барражирующий боеприпас с дальностью действия до 20 километров сам наводится на цель, а групповое применение дронов, внутри которых находится несколько килограммов взрывчатки, может частично парализовать или на время остановить наступление танковой роты (8–10 танков), не говоря о более лёгких бронемашинах и другом транспорте. Эти беспилотники Россия успешно испытала в Сирии — с помощью "Ланцетов" были ликвидированы несколько известных полевых командиров и зарубежные наёмники, приехавшие воевать в страну из-за рубежа.

Интеллектуальный барражирующий комплекс "ZALA-Ланцет" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот". Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывшие военные отмечают: если Киев решится на масштабное нарушение Минских договорённостей и перейдёт в наступление, у ЛНР и ДНР будут все юридические права уничтожить наступающие войска. Первым важным сигналом к этому станут глобальные перебои связи, после которых, по словам ветеранов спецназа ГРУ, "ВСУ лучше побросать оружие и уехать, откуда прибыли". Другие потенциальные возможности, в том числе Российских вооружённых сил, включая поставку тяжёлого вооружения — танков и авиации, отставные военные не комментируют, отмечая, что "из пушки по воробьям не палят".

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