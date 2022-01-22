Недобрый гость: Какие цели преследует экспансия США на Украину Приближаясь к границам РФ, США стремятся нейтрализовать возможность России наносить ответный ядерный удар. 21 января, 21:40 Противотанковый комплекс NLAW. Коллаж LIFE. Фото © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Javelin — это только цветочки

В 2020 году, несмотря на мировую пандемию коронавируса, военная помощь США Украине составила рекордные 698 миллионов долларов. В 2021 году на военные расходы страны американское правительство выделило ещё 300 миллионов долларов. В качестве военной продукции сухопутным войскам Украины из США поставили переносные ракетные комплексы "Джавелин", Турция заключила контракты на поставку беспилотников Bayraktar, Чехия аккурат под раздувание истерики вокруг гипотетического вторжения России отправляет сотни тонн артиллерийских снарядов самого популярного у ВСУ калибра — 152 мм.

Ракетный комплекс "Джавелин". Фото © ТАСС / Zuma

Позднее США и силы НАТО одобрили поставки в страну наступательного вооружения — противотанковых комплексов NLAW, а также других средств ведения боя. Значительная часть поставок вооружений на Украину идёт из стран бывшего Варшавского договора — Чехии, Румынии, Болгарии. Последние две стали членами НАТО относительно недавно, и именно их имеют в виду российские дипломаты, когда говорят о том, что НАТО нужно вернуться в границы 1997 года. Однако роль Болгарии и Румынии не сводится исключительно к поставкам вооружений советского образца. Помимо военной помощи, щедро оплачиваемой из США, на территории этих стран находятся важные военные объекты. В Болгарии 2,5 тыс. военных из США используют полигон в районе Ново-Село, аэродром Безмер, авиабазу Граф Игнатиево и склады вооружений в Айтосе.

Особняком в структуре НАТО стоит Румыния — компонент системы ПРО в Девеселу был введён в строй ещё в 2016 году. Там американские военные установили радар и пункт управления системой Aegis Ashore, управляющие 24 противоракетами SM-3. При необходимости в универсальные контейнеры Mk41 (в которых изначально должны были находиться противоракеты) можно поместить крылатые ракеты, да и сами противоракеты Standard Missile можно переоснастить в наступательное вооружение. В этом районе зона покрытия системы ПРО составляет почти половину Чёрного моря, что при упрощении до обывательского уровня значит одно: о появлении авиации или кораблей с крылатыми ракетами, не говоря уже о других вооружениях, США будут знать заранее.

Ответный ядерный удар

Многие эксперты по безопасности считают, что расширение НАТО на восток и размещение позиционных районов ПРО в Польше, Чехии и Румынии лишь промежуточный шаг в плане, согласно которому США и их союзники стремятся лишить Россию возможности наносить ответный ядерный удар, к которому страна может прибегнуть в случае нападения. Однако сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Для того чтобы лишить Россию возможности применять ядерное оружие, нужно так называемое глобальное покрытие системы ПРО, добиться которого пока не получается.

Радар и пункт управления системой Aegis Ashore. Фото © flickr / Official U.S. Navy Page

Бывший внештатный аналитик американской компании Raytheon Кевин Шиллер пояснил: нейтрализовать ракетно-ядерный потенциал России можно только в том случае, если положение всех носителей с ядерными зарядами будет известно.

Для этого есть масса способов. Самый простой — подвинуть поближе к границам России инфраструктуру. Нужно разработать и создать средства нанесения удара. Для этого у США есть крылатые авиационные ракеты — сейчас это JASSM с дальностью полёта порядка тысячи километров, в перспективе должны появиться и гиперзвуковые ракеты ARRW. Последние могут быть особенно опасны, поскольку их подлётное время будет сокращено до нескольких минут, как у стратегического ядерного оружия Кевин Шиллер Бывший внештатный аналитик американской компании Raytheon

В процессе участвую, но не вхожу

По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Василия Кашина, независимо от членства Украины в НАТО, при нынешних тенденциях происходит полная интеграция её военных и гражданских информационных систем с натовскими, устраняются возможные узкие места, которые могли бы помешать НАТО использовать украинское воздушное пространство, порты и территориальные воды, а также территорию.

Ближайшая точка, контролируемая Украиной, — менее 500 км от Москвы. Это означает, что даже не бомбардировщик, а какой-нибудь F-16 ВВС Польши, находящийся в украинском воздушном пространстве, может применять ракеты JASSM-ER хоть по Москве, хоть по позициям Тейковской дивизии РВСН в Ивановской области, и мы не сможем с ним ничего сделать до того момента, пока он не выпустит ракету и ракета не пересечёт границу Василий Кашин Эксперт РСМД

При этом текущая конфигурация военной активности для НАТО не является оптимальной. Летящий вдоль границы России разведчик RC-135 из воздушного пространства Украины может осуществлять разведку на сотни километров вглубь территории РФ. Если на Украине будут размещены военные самолёты с крылатыми ракетами, то у событий есть два варианта развития.

Инфографика © LIFE

В ходе переговоров с госсекретарём США Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал интересное заявление. Он сказал, что "Россия не претендует на зоны влияния, при этом то, что делает НАТО по отношению к Украине, показывает, что альянс рассматривает её как зону своего влияния".

Однако сейчас уничтожение самолёта в воздушном пространстве Украины, применившего оружие по территории России, вызовет лишь международный скандал и приведёт к вызову российского посла в Вашингтоне. В случае если Украина станет членом НАТО, из-за этого же самолёта может начаться полномасштабный военный конфликт с неясными перспективами. Ни США, ни НАТО пока к нему не готовы, поэтому не торопятся с принятием Украины в альянс, но это не значит, что так будет всегда.

Что будет, если Украину примут в НАТО?

Первый и самый простой шаг, который не требует больших финансовых расходов, — это размещение военно-воздушных баз. Для того чтобы это произошло, не нужно даже дополнительно строить военную инфраструктуру — можно использовать уже существующие аэродромы, построенные на Украине во времена СССР. Для тактической авиации можно использовать такие аэродромы, как Миргород или Кульбакино (на юге).

Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A. Фото © Wikipedia

Примерно таким же образом начиналась и военная экспансия США и НАТО в страны Центральной и Восточной Европы. Сначала в Болгарии и Румынии появилась боевая авиация, а затем и закрытый район с радаром систем ПРО, благодаря которому удалось накрыть радиоэлектронным колпаком половину акватории Чёрного моря.

Следующий шаг — размещение стратегической авиации. Нескольких самолётов B-52 с ракетами JASSM-ER или AGM-183A ARRW будет достаточно, чтобы, к примеру, с двукратным запасом покрыть расстояние до системы противоракетной обороны Москвы. Подполковник РВСН в запасе Андрей Чуйков отмечает, что в случае необходимости эти позиции могут оказаться под ударом.

Если раньше подлётное время ограничивалось горизонтом, скажем, в полчаса, то сейчас эти цифры меньше. Гиперзвуковая ракета, запущенная где-нибудь в двух километрах от украинской границы в районе Шостки или Глухова, — это три – пять минут полёта до Центрального промышленного района. Если таких ракет будет с десяток, то заниматься их перехватом будет гораздо труднее Андрей Чуйков Подполковник РВСН в запасе

По словам Чуйкова, американские разработчики вооружений в ближайшие 10 лет проведут ряд работ, связанных с установкой гиперзвуковых ракет на мобильные пусковые платформы и морские носители. Цель, по его словам, останется прежней — исключить возможность России нанести ответный ядерный удар через уничтожение позиционных районов ракет РС-28 "Сармат" в Оренбургской области и на Урале. Для этого будут созданы ракеты с дальностью полёта в 3–5 тыс. километров и гиперзвуковыми двигателями, а самый восточный рубеж НАТО, в который США и союзники пытаются превратить Украину, по словам отставных ракетчиков, "даст время на подготовку массированного удара". Российские системы предупреждения о ракетном нападении и средства контроля, по мнению Чуйкова, "среагируют на вторжение должным образом".

Авторы Сергей Андреев