Новый "Белый лебедь": 5 секретных технологий ракетоносца Ту-160, которые не могут скопировать США Ту-160 считается шедевром инженерной мысли — большинство технологий производства этого самолёта считались утраченными. Инженеры и лётчики отмечают, что по таким стандартам в мире не работает никто. 14 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Технология № 1 — реактивные двигатели

12 января с аэродрома Казанского авиационного завода впервые взлетел новый стратегический ракетоносец Ту-160М. Эта машина стала первым ракетоносцем, построенным с нуля, — до того как начать производство уникальных машин, технология производства считалась частично утраченной по нескольким причинам. Одной из главных трудностей было возобновление производства реактивных двигателей. Точнее, производство новых агрегатов, которые помогли Ту-160 заслужить звание "средства для прорыва любой ПВО".

Первый новый самолёт поднялся в небо с двигателями НК-32-02 производства самарского завода "Кузнецов". Эти двигатели начали серийно производить только в 2020 году — отличительной особенностью новых агрегатов для Ту-160М стала серия конструктивных решений: более производительные топливные магистрали, более эффективные камеры сгорания и защитное покрытие лопаток, благодаря чему не только снижается расход топлива, но и уменьшается заметность самолёта — выбрасываемые отходы горения гораздо "холоднее", что затрудняет наведение ракет с тепловой головкой самонаведения. В том же году американские власти попытались сорвать производство двигателей — ввели санкции против "Объединённой двигателестроительной корпорации".

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. Фото © Shutterstock

Снижение расхода топлива привело к тому, что дальность полёта нового ракетоносца оказалась больше, чем у самолётов прошлых версий, — 13 350 километров без дозаправки. При этом на 200 километров возросла максимальная скорость машины — теперь на форсаже она составляет 2400 километров в час. Следующая модификация этих двигателей, вероятно, будет использована на перспективном комплексе дальней авиации ПАК ДА.

Самый современный бомбардировщик ВВС США B2 Spirit не разгоняется больше одной тысячи километров в час, а дальность полёта машины составляет 11 тысяч километров.

Технология № 2 — новая система управления

Экипаж одного из стратегических ракетоносцев Ту-160. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Ту-160 во многом стал прорывным самолётом благодаря технологии пилотирования. "Белый лебедь" — первый советский серийный тяжёлый самолёт, на котором применили электродистанционную систему управления (ЭДСУ). Собеседники Лайфа, близкие к военной авиации, отмечают, что на новой машине технологию усовершенствовали — все параметры полёта анализирует специальный бортовой компьютер. Малейшее отклонение в заданном режиме полёта нивелируется вмешательством электроники. Благодаря такой технологии самолёт невероятно устойчив даже во время выполнения сложных манёвров, которые предшествуют применению вооружения. При обнаружении угрозы встроенная система защиты даёт сигнал компьютеру, и он выдаёт экипажу "рекомендацию к действию", подсказывая нужный и самый безопасный порядок действий в зависимости от ситуации. Нечто подобное, по слухам, будет установлено в новейший американский стратегический самолёт В-21 Raider, однако эта машина будет летать на более низких скоростях и не сможет активно маневрировать.

Технология № 3 — виртуальная мишень

Особая гордость разработчиков машины — встроенный комплекс бортовой обороны. Помимо датчиков обнаружения пусков ракет новые Ту-160 получат специальную станцию постановки помех. Она будет включаться автоматически — всякий раз, когда "стратег" будет облучаться радарами самолётов вероятного противника, вокруг самолёта будет "рисоваться" десяток виртуальных целей. Собеседники Лайфа, близкие к оборонно-промышленному комплексу, отмечают, что эту разработку внедрили после изучения отечественного и зарубежного опыта проектирования систем ПРО. Так же как и у боевых блоков ракет, у Ту-160 появилась система постановки ложных целей, однако как именно работает комплекс, — государственная тайна.

Технология № 4 — титановый скелет

Производство модернизированных Ту-160 на Казанском авиационном заводе. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В 2017 году произошло историческое событие: на заводе удалось сварить первый лонжерон центроплана. Важность этого события трудно переоценить: главные силовые элементы планера Ту-160 выполнены из титана, а скреплять детали на открытом воздухе обычными электродами невозможно. Для этого используется специальная установка для электронно-лучевой сварки. В 1994 году серийное производство Ту-160 было остановлено, однако теперь технология восстановлена. Титан позволяет Ту-160 легче переносить серьёзные нагрузки как во время обычного полёта, так и во время маневрирования. Частично прочность силовых элементов обеспечивают и уникальные высокопрочные соединения — их, как и многое другое, восстановили с учётом изначальных заводских значений.

Эту технологию, по некоторым данным, в начале и середине 90-х пытались купить "посредники" частных и государственных западных структур. Интерес иностранных спецслужб был вполне понятен: дешёвое и качественное производство могло помочь США в разработке собственных стратегических ракетоносцев.

Технология № 5 — ассистент для "ударного" режима

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время пуска ракеты после вылета с авиабазы. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Отличительной чертой новых Ту-160 станет более продвинутая система управления вооружением. В отличие от комплексов предыдущих поколений, новый бортовой компьютер будет самостоятельно рассчитывать параметры полёта сразу после загрузки навигационных данных. Если говорить простым языком, то ещё на аэродроме после вскрытия пакета с инструкциями и координатами цели экипаж вводит данные в бортовую систему, а на подходе к цели компьютер предложит взять управление на себя до выхода в точку нанесения удара. Это роднит новый Ту-160 с подводными лодками, внутри которых находится ядерное оружие, — когда параметры "боевого режима" введены, человеку остаётся лишь нажать кнопку.

Авторы Сергей Андреев