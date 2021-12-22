Сезон охоты: Для чего ВМФ России собирает "звериную стаю" из "убийц" авианосцев Подлодка "Леопард" уже выведена из эллинга для окончательных работ, однако состав вооружения и оборудования ВМФ пока не разглашается. 21 декабря, 21:40 Атомная подводная лодка "Леопард" выведена из эллинга центра судоремонта "Звёздочка". Фото: © Минобороны РФ

Подлодка "Леопард" из "звериной" дивизии

После окончательной настройки всех систем атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 "Щука-Б" выйдет на испытания в море. Помимо проверки всех систем корабля предстоит изучить новую цифровую систему управления. В её основе, по данным собеседников Лайфа в Минобороны, лежит сверхчувствительный манипулятор с возможностью автоматического следования по курсу. Такая же система, по некоторым данным, отвечает за управление многоцелевыми АПЛ "Ясень" и "Ясень-М".

Помимо обновления системы управления "Леопард" получил новое покрытие прочного корпуса — вместо специального резинового состава на него нанесли нанополимерный бутилкаучуковый состав, который работает как стелс-покрытие у малозаметных истребителей. Этот состав поглощает часть излучения гидроакустических станций других кораблей, благодаря чему подводная лодка дольше остаётся невидимой.

"Звериная" дивизия

"Леопард", как и другие подлодки проекта 971 "Щука-Б", входит в состав 24-й дивизии подводных лодок — одного из самых секретных подразделений ВМФ России. Главное назначение подводных кораблей этого типа — противодействие авианосным ударным группам и подлодкам с баллистическими ракетами. Почти сразу после вывода "Леопарда" из эллинга подводная лодка Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" выполнила успешный пуск крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря. Условная цель была поражена на дальности более 1 тыс. километров.

Подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" из состава отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

После модернизации "Леопард" получит схожее вооружение — на его борту размещены 40 торпед и ракет "Калибр-ПЛ" с дальностью пуска до 2500 километров. По словам бывшего командира боевой части подлодки К-223 "Подольск" Георгия Мишкина, аура секретности вокруг "звериной" дивизии появилась не на пустом месте.

Первая задача — это держать корабли НАТО подальше от базы флота в Гаджиево. Помимо многоцелевых субмарин там находятся и подлодки с баллистическими ракетами — основа ядерного щита страны, лишаться которого нельзя ни при каких условиях. Попутно "зверята" держат в тонусе весь северо-западный фланг НАТО, включая Норвегию. Там находятся американские военно-морские базы и противолодочная авиация, и этот район в случае начала боевых действий будут накрывать одним из первых. Экипажи подлодок свои задачи знают и в море выходят незаметно для сил НАТО. У разведки альянса для них даже есть своё название — intangible squad "неосязаемая команда" Георгий Мишин Бывший командир БЧ-3 на подлодке К-223 "Подольск"

"Леопард" первый, но не единственный

Новая подлодка проекта 971М получит целый ряд уникальных доработок, которые практически уравняют её по боевым возможностям с кораблями 4-го поколения. Первый и главный параметр, благодаря которому это станет возможно, — гидроакустическая станция на базе "Иртыша-Амфоры" — сверхчувствительного комплекса обнаружения для подлодок "Ясень". До конца десятилетия похожую модернизацию должны будут пройти и оставшиеся корабли — всего в составе "звериной" дивизии таких подлодок шесть. Одновременно на стапелях в Северодвинске сейчас модернизируются и ремонтируются пять подводных лодок этого проекта — две из которых зачислены в состав Тихоокеанского флота, и, вероятно, получат тот же пакет обновлений, что и "Леопард".

Внимание, которое приковано к "Леопарду", легко объяснить. Этот корабль, а также ещё две субмарины этого проекта — К-461 "Волк" и К-317 "Пантера" — стали основной ударной силой в непростое для страны время — начале 90-х. Тогда подлодки считались самыми современными в мире — именно "звериные" АПЛ находились рядом с американскими авианосцами и противолодочной авиацией в январе 1992 года, когда силы НАТО начали неожиданные военные учения аккурат на фоне подписания документов об официальном распаде Советского Союза.

Сезон охоты на авианосцы

Ремонт и модернизация "Леопарда" (а также остальных подлодок этого проекта) были ускорены после новостей о скором спуске на воду новейших американских авианосцев типа "Джеральд Форд". Собеседник Лайфа в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что для дальнего обнаружения этих кораблей у "Леопарда" и однотипных кораблей могут появиться специальные дроны-разведчики. Они будут устанавливаться в стандартные торпедные аппараты и смогут действовать автономно, работая в пассивном режиме.

Специальные морские дроны помогут "звериным" подлодкам охотиться на корабли вероятного противника с максимальной эффективностью. Помимо оборудования для подлодок 971-го проекта разработали и новые ракеты. Это всё те же "Калибр-ПЛ", однако в новых ракетах увеличили массу боевой части — "специальные" ракеты с боеголовкой увеличенной мощности, по некоторым данным, будут использовать заряды в 15 килотонн каждая — это втрое больше, чем "базовые" ядерные версии "Калибра-ПЛ".

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с подводной лодки из акватории Баренцева моря по целям на берегу в ходе стратегических командно-штабных учений "Гром-2019". Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

По сведениям источников в ОПК, 10–20 ракет с такой огневой мощью будет достаточно, чтобы вывести из строя не только авианосец, но и все корабли сопровождения, без которых ни один авианесущий корабль не выходит в море.

Авторы Сергей Андреев